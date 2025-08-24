Teacher Transfer: ऑनलाइन बदली प्रक्रियेत शिक्षकांची डोकेदुखी; संचमान्यतेमुळे अतिरिक्त ठरण्याची टांगती तलवार, समायोजनाचाही प्रश्न

छत्रपती संभाजीनगर: सर्व शिक्षकांना बदलीसंदर्भातील मेलद्वारे संदेश पाठवण्यात आले आहेत. सध्या बदली प्रक्रिया ९० टक्के पूर्ण झाली असून, फक्त अवघड क्षेत्रातील राऊंड बाकी आहे. .मात्र, छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यातील ९४ सहशिक्षकांची शाळा न मिळाल्यामुळे अवघड क्षेत्रातील बदली होणार नाही. मुख्याध्यापक व पदवीधर शिक्षकांचे राऊंड फक्त रिक्त जागांवर आणि सेवाज्येष्ठतेनुसार होणार आहे. सर्व प्रक्रियेनंतर राज्य शासन कार्यमुक्तीचा निर्णय घेईल आणि एका दिवसात सर्व शिक्षकांना नवीन शाळेत उपस्थित राहावे लागणार आहे..बदली हा सर्वांचा अधिकार आहे. परंतु, या प्रक्रियेमुळे अतिरिक्त शिक्षक समायोजन आणि दरवर्षी निर्माण होणाऱ्या शिक्षकांच्या समस्यांकडे शिक्षक संघटना दुर्लक्ष करत आहेत. यामुळे अनेक शिक्षक नाराज होत असून, काही संघटना फक्त दिखावा करीत आहेत. उच्च न्यायालयाने संचमान्यतेचा निकाल राखून ठेवला असून नवीन संचमान्यता लागू झाली आहे. केंद्रप्रमुखाच्या ४ हजार ८६० पदांना शासनाने मान्यता दिली असून ५० टक्के पदोन्नती व ५० टक्के परीक्षा मार्गाने निवड करण्याचा निर्णय झाला आहे. अनेक शिक्षक न्यायालयात जाऊन पदोन्नती आणि परीक्षेला स्थगिती आणतात, ज्यामुळे वर्षानुवर्षे ही पदे भरण्यात येत नाहीत..बदल्यांचे दुष्परिणाम...बदलीचे दुष्परिणाम भयंकर आहेत. नवीन संचमान्यता लागू होत असल्याने १८ ते २२ हजार पदे रद्द होणार आहेत. ३० सप्टेंबर २०२५ ला आधारावर संचमान्यता झाली, त्यामुळे पुढील वर्षी आणखी अतिरिक्त पदे निर्माण होतील. नवीन पदभरतीवर ब्रेक लागणार असून, जिल्हा परिषदेच्या शाळा शिक्षकाविना राहू शकतात. ८ ते ९ हजार वस्ती शाळा शिक्षकांमुळे टिकून होत्या; परंतु बदल्यांमध्ये सेवाकनिष्ठ शिक्षक दूरवर नेल्यामुळे स्थानिक शाळा बंद पडण्याचा धोका आहे. अनेक अतिरिक्त शिक्षकांचे समायोजन आव्हानात्मक ठरणार असून, सेवाज्येष्ठ शिक्षकांचे समायोजन आणि मानधनावर नियुक्ती हे नियम अधिक शाळांवर लागू होण्याची शक्यता आहे..Pune Education : पुण्यात कोरियन 'टोपिक' परीक्षेसाठी अधिकृत केंद्राची स्थापना.शासन दरवर्षी बदली प्रक्रियेत नवनवीन संचमान्यता लागू करत आहे, त्यामुळे शिक्षक अतिरिक्त ठरत आहेत. अशा धोरणामुळे शिक्षण क्षेत्रातील परिस्थिती भविष्यात अधिक कठीण होणार आहे. पदवीधर पदोन्नती थांबणार असून खासगीकरणाकडे वाटचाल होत असल्याचे दिसत आहे.- संतोष ताठे, राज्य संपर्कप्रमुख, शिक्षक भारती.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.