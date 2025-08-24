छत्रपती संभाजीनगर

Teacher Transfer: ऑनलाइन बदली प्रक्रियेत शिक्षकांची डोकेदुखी; संचमान्यतेमुळे अतिरिक्त ठरण्याची टांगती तलवार, समायोजनाचाही प्रश्न

Chhatrapati Sambhajinagar: सर्व शिक्षकांना बदलीसंदर्भातील मेलद्वारे संदेश पाठवण्यात आले आहेत. सध्या बदली प्रक्रिया ९० टक्के पूर्ण झाली असून, फक्त अवघड क्षेत्रातील राऊंड बाकी आहे.
