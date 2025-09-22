Exam Center: शिक्षकाचा परीक्षा केंद्रावर बेकायदेशीर शिरकाव; न्यायालयाच्या आदेशानंतर एकावर गुन्हा नोंद, इतरांना अभय

छत्रपती संभाजीनगर : दहावी-बारावी परीक्षेच्या काळातील गैरप्रकारावर अखेर न्यायालयाने पोलिसांना थेट फटकारले. या प्रकरणी हर्सूल पोलिस ठाण्यात गुन्हा नोंद केला. परंतु, एकावरच गुन्हा नोंदवित इतरांना मात्र अभय देण्यात आल्याचा प्रकार समोर आला. चंद्रकांत सोपानराव चव्हाण (रा. मुकुंदवाडी) असे आरोपीचे नाव आहे. .याप्रकरणी गोपाल जगन्नाथ जाधव (वय ३६, रा. चिकलठाणा) यांनी दिलेल्या तक्रारीनुसार, ते ओव्हर येथील राजर्षी शाहू महाराज विद्यालयात मुख्याध्यापक म्हणून काम करतात. त्यांच्या शाळेत दहावी-बारावीचे परीक्षा केंद्र होते. येथे फेब्रुवारी २०२५ मध्ये सिडको एन-२ येथील राजर्षी शाहू महाराज माध्यमिक विद्यालयात चव्हाण हा अतिरिक्त शिक्षक होता. .२७ फेब्रुवारीला त्याच्यासह अन्य काही जणांनी स्वत:ला ‘भरारी पथक’ म्हणून ओळख देत अर्जदार तथा केंद्रप्रमुख गोपाल जाधव यांच्या शाळेत प्रवेश केला. ओळखपत्र मागितल्यावर ते दाखवण्यास नकार दिला. चव्हाण व त्याच्यासोबतच्या काही लोकांनी पेपर संपल्यानंतर व पर्यवेक्षक दालनाबाहेर गेल्यानंतर विद्यार्थ्यांकडून प्रश्नपत्रिका जमा करून घेतल्या व त्यामध्ये खाणाखुणा केल्या, त्याला जाधव यांनी आक्षेप घेतला..या बेकायदेशीर कृत्याबाबत जाधव यांनी वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडे तक्रार दाखल केली. त्याअनुषंगाने चौकशी समिती स्थापन होऊन चौकशीअंती गैरअर्जदार चंद्रकांत चव्हाण यांनी गैरप्रकार केल्याचे निष्पन्न झाले..Chhatrapati Sambhajinagar: परीक्षा केंद्रात बेकायदेशीर शिरकावप्रकरणी गुन्हे नोंदवा, न्यायालयाकडून हर्सूलच्या पोलिसांना निर्देश.परवानगीशिवाय प्रवेश करणे गंभीरन्यायालयाने निरीक्षण केले, की परीक्षा केंद्रावर परवानगीशिवाय शिरकाव करणे गंभीर प्रकार आहे. महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक परीक्षा मंडळाच्या नियमांनुसार, केंद्र संचालक व पर्यवेक्षकांशिवाय इतर कोणालाही प्रवेश नाही. गैरअर्जदार चंद्रकांत चव्हाण अनधिकृतरीत्या परीक्षा केंद्रावर उपस्थित असल्याचे दिसून आले. त्यानंतर हा गुन्हा नोंद झाला. परंतु, चव्हाण याच्यासह प्रवेश करणाऱ्यांना मात्र अभय देण्यात आले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.