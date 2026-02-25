Paithan Accident: कालव्यातील तिघांचा लागेना ठावठिकाणा; चांगतपुरीजवळ रात्री कोसळली होती कार, शोधमोहीम सुरूच..

पैठण (जि.छत्रपती संभाजीनगर) : पैठण तालुक्यातील चांगतपुरी येथील उजव्या कालव्यात सोमवारी रात्री कार कोसळली होती. यात कारमधील दोघे व वाचविण्यासाठी उडी घेतलेला व्यक्ती असे तीन जण बेपत्ता झाले होते. दरम्यान, दुसऱ्या दिवशी मंगळवारी (ता.२४) रात्री सातपर्यंत शोधमोहीम सुरू होती. मात्र, तिघांचा कोणताही ठावठिकाणा लागला नव्हता..Chhatrapati Sambhajinagar: चाळीस प्रवाशांचे दहा तास हाल! नागपूर-मुंबई बस हर्सूल टोलजवळ बंद, महिला-मुले रात्रभर थंडीत कुडकुडले...शेवगाव तालुक्यातील हादगावहून पैठणकडे येणारी कार सोमवारी रात्री चांगतपुरी येथील उजव्या कालव्यात कोसळली होती. यात चालक अल्ताफ ईदाहीत पठाण (रा. हादगाव, ता. शेवगाव, जि. अहिल्यानगर) हा कारच्या बाहेर उडी मारल्याने बचावला होता. तर, कारमधील मुकीद अहमद शेख (वय ३५) तसेच निलोफर मुकीद शेख (३०, दोघे रा. कोरडगाव, ता. पाथर्डी, जि. अहिल्यानगर) हे पाण्यात पडले. त्यांना वाचविण्यासाठी चांगतपुरीचे रावसाहेब गणपत खडेकर (वय ४२) यांनी कालव्यात उडी घेतली होती..मात्र हे तिघेही बेपत्ता झाले होते. त्यानंतर प्रशासनाने तत्काळ शोधकार्य सुरू केले होते. अग्निशामक दलाचे जवान, पोलिस कर्मचारी तसेच स्थानिक नागरिकांच्या मदतीने कालव्यात शोधमोहीम राबविण्यात आली. पाण्याचा प्रवाह वेगवान असल्याने आणि कालव्याची खोली अधिक असल्याने शोधकार्यात अडचणी आल्या. अग्निशामक दलाच्या जवानांनी जिवाची पर्वा न करता पाण्यात उतरून शोधकार्य केले. दोरखंड, हूक तसेच इतर साहित्याच्या साहाय्याने कालव्याच्या परिसरात तपासणी करण्यात आली. मात्र, मंगळवारी रात्री उशिरापर्यंत कोणताही ठोस निष्कर्ष हाती लागला नाही. दरम्यान, घटनास्थळी ग्रामस्थांची मोठी गर्दी झाली होती. पुढील शोधमोहीम सुरूच राहणार असल्याचे अधिकाऱ्यांनी सांगितले..Interfaith love Story: कॉलेज जीवनात अडकले ‘प्रेमाच्या बेडीत’; जाती-धर्माच्या चौकटीपलीकडचे प्रेम, फिरदोस-मेहवश यांची प्रेमकहाणी!.चांगतपुरीजवळ कालव्यात पडलेल्या कारप्रकरणी तिघांच्या शोधासाठीची मोहीम दुसऱ्या दिवशीही राबविण्यात आली. अग्निशमन दल, पाणबुडीसह पैठण पोलिसांचे शर्थीने प्रयत्न सुरू आहेत. पोलिस घटनास्थळी तळ ठोकून आहेत. शोधकार्य सुरू आहे.- रावसाहेब आव्हाड, बीट अंमलदार, चांगतपुरी .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.