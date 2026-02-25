छत्रपती संभाजीनगर

Paithan Accident: कालव्यातील तिघांचा लागेना ठावठिकाणा; चांगतपुरीजवळ रात्री कोसळली होती कार, शोधमोहीम सुरूच..

सकाळ वृत्तसेवा
पैठण (जि.छत्रपती संभाजीनगर) : पैठण तालुक्यातील चांगतपुरी येथील उजव्या कालव्यात सोमवारी रात्री कार कोसळली होती. यात कारमधील दोघे व वाचविण्यासाठी उडी घेतलेला व्यक्ती असे तीन जण बेपत्ता झाले होते. दरम्यान, दुसऱ्या दिवशी मंगळवारी (ता.२४) रात्री सातपर्यंत शोधमोहीम सुरू होती. मात्र, तिघांचा कोणताही ठावठिकाणा लागला नव्हता.

