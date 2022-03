Aurangabad Accident News | वैजापूर-गंगापूर रस्त्यावर भीषण अपघात; ३ मजूर ठार

वैजापूर (जि.औरंगाबाद) : ऊसाचा ट्रक व पिकअप व्हॅनची समोरासमोर धडक होऊन झालेल्या भीषण अपघातात तीन मजूर ठार, तर एक जखमी झाला. वैजापूर-गंगापूर (Gangapur) रस्त्यावर वरखेड पाटी जवळ शुक्रवारी (ता.१८) रात्री नऊच्या सुमारास ही घटना घडली. सूत्रांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार वैजापूरकडे जाणारा ऊसाचा ट्रक आणि समोरून येणाऱ्या पिकअप व्हॅन या दोन्ही वाहनांची वैजापूर (Vaijapur) - गंगापूर रस्त्यावर जोरदार धडक होऊन भीषण अपघात घडला. (Three Workers Died In Accident On Gangapur Vaijapur Road In Aurangabad)

हेही वाचा: Aurangabad Accident | औरंगाबादेत दुचाकी घसरुन अपघात; एक जण ठार, १ गंभीर जखमी

या अपघातात पिकअप व्हॅनचा चुराडा होऊन त्यामध्ये प्रवास करणारे अरविंद सुरवसे (वय २८, रा.सोलापूर), अक्षय क्षीरसागर (वय ३०, रा.सोलापूर) व गणेश शिरसाठ (वय ३०,रा.अहमदनगर) या तिघांचा जागीच मृत्यू झाला, तर शिवशंकर संघवी (रा.चाकूर, जि.लातूर) हा गंभीर जखमी झाला असून त्याला उपचारासाठी औरंगाबादला (Aurangabad) हलविण्यात आले आहे.अपघातस्थळी पोहोचलेल्या डॉ. प्रशांत पांढुरे, डॉ. नितीन वालतुरे, सुराशे, अजीम पटेल व अनंता कुमावत यांनी मदतकार्य केले. पिकअप व्हॅनमधील मृत व जखमी मजुरांना त्यांनी बाहेर काढले.