Farmers Protest: शेतकऱ्यांचा पाच तास ‘रास्ता रोको’; कन्नडमध्ये आंदोलन, टोमॅटोचे दर कोसळल्याने आक्रमक भूमिका

कन्नड : येथील कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या अंतर्गत असलेल्या विठ्ठलपूर शिवारातील मार्केटमध्ये शेतकऱ्यांनी आणलेल्या टोमॅटोला शुक्रवारी (ता. २४) केवळ दोन ते तीन रुपये प्रतिकिलो दर मिळाला. यामुळे संतप्त शेतकऱ्यांनी दुपारी साडेतीनच्या सुमारास धुळे-सोलापूर राष्ट्रीय महामार्गावर टोमॅटोची क्रेट ओतून तब्बल पाच तास रास्ता रोको आंदोलन केले. आंदोलनामुळे तीन ते चार किलोमीटरपर्यंत वाहतूक पाच तास वाहतूक ठप्प झाली होती..टोमॅटोला सातत्याने मिळत असलेल्या कवडीमोल भावामुळे शेतकऱ्यांनी आक्रमक भूमिका घेत टोमॅटोने भरलेले क्रेट रस्त्यावर फेकत महामार्ग रोखून धरला. या आंदोलनामुळे पाच तास वाहतूक खोळंबून वाहनधारक, प्रवाशांची प्रचंड गैरसोय झाली. शेतकऱ्यांनी महामार्गावर 'जय जवान, जय किसान, शेतकरी एकजुटीचा विजय असो' अशा घोषणा देत वातावरण दणाणून सोडले. अचानक सुरू झालेल्या या आंदोलनाची माहिती मिळताच शहर पोलिसांनी घटनास्थळी धाव घेतली..मात्र, शेतकरी शांत होण्याच्या मनःस्थितीत नसल्याने वाहतुकीचा खोळंबा वाढतच गेला. बाजार समिती सभापती डॉ. मनोज राठोड, उपसभापती जयेश बोरसे, संचालक किशोर पवार, तसेच खरेदी-विक्री संघाचे सभापती ज्ञानेश्वर जाधव यांनी शेतकऱ्यांना समजावून सांगत लिलाव पुन्हा सुरू करण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, शेतकऱ्यांनी रात्री आठपर्यंत आंदोलन सुरूच ठेवले होते. यानंतर पोलिसांनी आंदोलकांना बाजूला करून वाहतूक सुरळीत केली..शासनाने दिवाळीपूर्वी नुकसान भरपाई देण्याचे सांगितले होते. पण ती मदत मिळालीच नाही. उलटे आमच्या टोमॅटोचे दर घसरले. सरकारने आमचा अंत पाहू नये.— नीलेश मगर,शेतकरी, हिवरखेडा.Farmer Crisis: सरकारला कर्जमाफीसाठी अजून कशी परिस्थिती हवी? मराठवाड्यावरील अघोरी पाऊस, विदर्भातही शिरला… शेतकरी संपला!.सकाळच्या मार्केटमध्ये १२ ते १३ रुपये किलो दराने माल घेतला आणि दुपारी केवळ २ ते ३ रुपये किलो दराने घेत आहेत. म्हणजे एका क्रेटचा दर फक्त ३० रुपये! आम्ही एक क्रेट तोडायला ४० रुपये मजुरी दिली, इथे आणायला ५० रुपये खर्च झाला; एकूण ९० रुपये खर्च येतो आणि बाजारात ३० रुपये दराने विक्री होते. आम्ही आता फाशी घ्यायची का?— सुरेश हरकाळ,शेतकरी, पिशोर.