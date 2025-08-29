Workplace Accident: संसाराला हातभार लावणारे हातच गेले; मशीनमध्ये अडकून २० वर्षीय तरुणी अधू

शिवाजी बोडखेबजाजनगर : तिचं वय अवघं २० वर्ष. संसाराला हातभार लावावा, यासाठी तिने काम करण्याचे ठरवले. वाळूज येथील एच सेक्टरमधील एका कंपनीत १६ ऑगस्टला ती कामालाही लागली. अकुशल असतानाही संबंधित कंपनीने तिला ‘प्रेस शॉप’चे काम दिले. .कामाच्या नवव्या दिवशीच रविवारी (ता. २४) तिचे दोन्ही हात मशीनमध्ये अडकले. ते मनगटापासून कापावे लागले. ती कायमचीच अधू झाली. पोट भरण्यासाठी सरसावलेल्या हाताने आता घासही घेता येत नाही. ही व्यथा आहे ती मुन्नुबाई अजय बेसरा (वय २०) हिची. .मुन्नुबाई विवाहित आहे. दोन वेळच्या भाकरीसाठी नवरा एकटाच धावपळ करतो, हे बघून तीही घराबाहेर पडली. तिला वाळूज परिसरातील एका कंपनीत कामही मिळाले. त्यामुळे आनंदाला पारावार राहिला नाही. पण, कुठलेही प्रशिक्षण नसताना तिला संबंधित कंपनीने मशीनवरचे काम दिले. कामाच्या नवव्याच दिवशी तिचे दोन्ही हात मशीनमध्ये अडकले. इतर कामगारांनी तत्काळ मशीन बंद केली. गंभीर जखमी मुन्नुबाई हिला एका खासगी रुग्णालयात दाखल केले. पण, शस्त्रक्रियेनंतर तिचे दोन्ही हात मनगटापासून कापावे लागले. त्यामुळे आता ती कायमचीच अधू झाली. सध्या ती रुग्णालयातच आहे. स्वतःच्या हाताकडे बघून येणारे अश्रूही ती स्वतः पुसू शकत नाही..रुग्णालयाने दडवली माहितीकायद्यानुसार अशा घटनांची माहिती रुग्णालयाने पोलिसांना देणे बंधनकारक आहे. मात्र, रुग्णालयाने या प्रकरणात पोलिसांना माहितीच दिली नाही. त्यामुळे गुन्हा नोंद झाला नाही. परिणामी, जखमी तरुणीला कायदेशीररीत्या नुकसानभरपाई मिळण्यास अडथळा निर्माण झाला. शिवाय रुग्णालय आणि कंपनी यांच्यात साटेलोटे आहे का, अशी शंका निर्माण झाली आहे..कंपनीने झटकली जबाबदारीकंपनीचा ठेकेदार आणि मालक यांनी एकमेकांना जबाबदार धरून जबाबदारी झटकली. ठेकेदार म्हणाला,‘मी कामावर घेतले. पण, मशीनवर काम देण्याचा निर्णय मालक आणि सुपरवायझरचा होता.’ पीडित तरुणीचा पती अजय बेसरा यांनी कंपनी उपचार करत असल्याचे सांगून अधिक बोलण्यास नकार दिला. यावरून कंपनीकडून दबाव टाकला जात असल्याचा संशय व्यक्त केला जात आहे..Jalgaon Accident : जळगावात दुर्दैवी अपघात; काँक्रिट मिक्सरखाली चिरडून तरुणाचा मृत्यू.घटना खूपच संवेदनशील आणि वाईट आहे. रुग्णालयाने किंवा नातेवाइकांनी पोलिसांना माहिती द्यायला हवी होती. त्यांनी ती दिली नाही तर हॉस्पिटलमध्ये कर्मचाऱ्यांना पाठवून माहिती घेऊ. त्यानंतर पुढील प्रक्रिया केली जाईल.— रामेश्वर गाडे, वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक, एमआयडीसी वाळूज.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.