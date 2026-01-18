Chhatrapati Sambhajinagar: पुस्तकांचा खजिना झाला खुला; शंभरहून अधिक दालने, नामांकित प्रकाशकांचा सहभाग!

छत्रपती संभाजीनगर: शंभरहून अधिक ग्रंथ दालने... राज्यभरातील नामांकित प्रकाशकांचा सहभाग... मराठीसह हिंदी, इंग्रजी भाषेतील उत्तमोत्तम पुस्तके... ती न्याहाळण्यात रमलेली तरुणाई... लेखक, कवी, कलावंतांची उपस्थिती... त्यांच्याशी गप्पा मारण्यात रमलेले वाचक... अशा उत्साहपूर्ण वातावरणात ‘सकाळ’ पुस्तक महोत्सवाची शनिवारी (ता. १७) सुरवात झाली..Solapur News: भारतातील सर्वात मोठा दगडी चक्रव्यूहाच्या संवर्धनासाठी ‘इंट्याक’ची हाक; खडकीतील दोन हजार वर्षांपूर्वीचा वारसा पाहण्यासाठी ‘हेरिटेज वॉक’!.विविध विषयांवरील पुस्तके पाहता यावीत, ती विकत घेऊन वाचता यावीत आणि वाचनसंस्कृती वाढावी हा हेतू समोर ठेवून ‘सकाळ’, छत्रपती संभाजीनगर महापालिका, सरस्वती भुवन शिक्षण संस्था आणि रेडिओ पार्टनर : ९२.७ बिग एफएम यांच्यावतीने हा महोत्सव होत आहे. शनिवारी दुपारी चारला उद्घाटन झाले. पण, त्याआधीच सकाळपासून विविध वयोगटांतील वाचकांची पावले ग्रंथनगरीकडे वळत होती. त्यामुळे सकाळपासूनच ग्रंथनगरी वाचकांच्या उपस्थितीने फुलून गेली होती. .तरुण वाचकांचा विशेष सहभाग यावेळी पाहायला मिळाला. ‘सकाळ’ प्रकाशन, लोकवाङ्मयगृह, पॉप्युलर प्रकाशन, मेहता पब्लिशिंग हाऊस, साकेत प्रकाशन, मनोविकास प्रकाशन, क्रॉसवर्ड, गोयल प्रकाशन, मॅजेस्टिक बूक डेपो, विश्वकर्मा प्रकाशन, माय मिरर पब्लिशिंग हाऊस, चपराक प्रकाशन, श्री सद्गुरू ग्रंथ भांडार यांच्यासह अनेक नामांकित प्रकाशक आणि विक्रेते या ग्रंथ महोत्सवात सहभागी झाले. कथा, कादंबरी, काव्यसंग्रह यांसह महापुरुषांची चरित्रे, विविध क्षेत्रांतील दिग्गजांची आत्मचरित्रे अशी प्रेरणादायी पुस्तके या ग्रंथ महोत्सवात सवलतीच्या दरात उपलब्ध आहेत. त्यामुळे वाचकांना मोठी मेजवानीच उपलब्ध झाली..माणुसकीला सलाम! कृष्णा नदीत उडी घेतलेल्या नवविवाहितेला जीवदान; कऱ्हाडमध्ये युवकांनी लावली प्राणाची बाजी, थरारक घटना...बालभारतीतर्फे पाठ्योत्तर साहित्यअभ्यासक्रमातील पुस्तकांबरोबरच अवांतर वाचनाची आवड विद्यार्थ्यांमध्ये निर्माण व्हावी म्हणून बालभारतीने पाठ्यपुस्तकांना पूरक असे साहित्य निर्माण केले. हे पाठ्योत्तर साहित्य विद्यार्थ्यांच्या ज्ञानात भर पाडणारे आहे. याशिवाय, विविध विषयांवरील कोश, बोधपर ऐतिहासिक कथामाला, उत्तम संस्कार कथा वाचकांसाठी येथे सवलतीत उपलब्ध करून दिल्या आहेत, अशी माहिती बालभारतीचे भांडार व्यवस्थापक प्रवीण निगडे यांनी सांगितली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.