Dr Vijay Phulary: माणसाची खरी उन्नती ग्रंथ वाचनातूनच; कुलगुरू डॉ. विजय फुलारी, नव्या पिढीतील वाचकांचा गौरव!

छत्रपती संभाजीनगर: 'ग्रंथ महोत्सवातून या मातीतील नवोदित लेखकांना, तरुणांना नवे बळ मिळाले. अशा महोत्सवांतून वाचनसंस्कृती वाढीस लागते. वाचक, लेखक तयार होतात. शेवटी कुठल्याही माणसाची आणि कुठल्याही शहराची खरी उन्नती ही ग्रंथांमुळेच होते', असा आशावाद डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉ. विजय फुलारी यांनी मंगळवारी येथे व्यक्त केला..गेल्या चार दिवसांपासून अक्षरानंदाची अनुभूती देणाऱ्या 'सकाळ', छत्रपती संभाजीनगर महापालिका, सरस्वती भुवन शिक्षण संस्था आणि रेडिओ पार्टनर : ९२.७ बिग एफएम यांच्यातर्फे झालेल्या 'सकाळ' पुस्तक महोत्सवाच्या समारोप सोहळ्यात ते बोलत होते. यावेळी ज्येष्ठ साहित्यिक बाबा भांड, कवी दासू वैद्य, 'सकाळ'च्या मराठवाडा आवृत्तीचे संपादक संतोष शाळिग्राम, 'सकाळ'च्या मराठवाडा आवृत्तीचे युनिट हेट संजय चिकटे आदी मान्यवर उपस्थित होते. नव्या पिढीतील वाचक सोनाई जवळकर आणि राजस देशपांडे या वाचकांचा सत्कार याप्रसंगी करण्यात आला..डॉ. फुलारी म्हणाले, ''सध्याच्या काळात मराठी साहित्याला वाचक नाही, अशी तक्रार ऐकू येते; कारण नव्या पिढीचा स्क्रीन टाइम वाढला. आपला मौल्यवान वेळ ही नवी पिढी मोबाइलवर घालवत आहे. त्यामुळे अधिकाधिक मराठी साहित्य डिजिटल स्वरूपात उपलब्ध करून देण्यावर आपला भर असला पाहिजे. अशा विविध प्रयोगांतून वाचनसंस्कृती टिकवून ठेवणे सोपे जाईल.''भांड म्हणाले, ''भव्य पुस्तक महोत्सव घेण्यात मराठवाडा मागे नाही, हे या महोत्सवाने दाखवून दिले. मराठवाड्यात अनेक लेखक, प्रकाशक आहेत, त्यांनाही यानिमित्त एक नवे व्यासपीठ उपलब्ध झाले. असा महोत्सव येथे होणे ही सांस्कृतिकदृष्ट्या मोठी घटना आहे.'' वैद्य म्हणाले, ''वाचनसंस्कृतीच्या दृष्टीने हा महोत्सव अतिशय चांगला असून, यात सातत्य असावे, अशी अपेक्षा आहे.''.''महापूर, भूकंप अशा संकटांच्या काळातही 'सकाळ' मदतीसाठी धावून गेला. समाजाच्या उन्नतीसाठी नेहमीच वेगवेगळे उपक्रम राबवत आला. लोकोपयोगी उपक्रम हे 'सकाळ'चे वैशिष्ट्य आहे. हा महोत्सव त्यातीलच एक उपक्रम आहे. यंदाचे हे पहिलेच वर्ष होते. पुढील वर्षीही हा उपक्रम भव्यदिव्य स्वरूपात आम्ही घेऊ'', असे 'सकाळ'च्या मराठवाडा आवृत्तीचे संपादक शाळिग्राम यांनी सांगितले..अशा प्रकारचे भव्य पुस्तक महोत्सव पुण्या-मुंबईतच पाहायला मिळत होते. समाजमाध्यमांवरही दिसतात. पण, आपल्या शहरात असा महोत्सव होतोय, याचा आम्हाला जास्त आनंद आहे. वाचनाची गोडी लावणारा हा उपक्रम आहे.- राजस देशपांडे, वाचक.या महोत्सवात येण्यासाठी मी खूप उत्सुक होते. वेगवेगळी पुस्तके मला एकाच ठिकाणी पाहता आली. त्यातील 'जर्नी ऑफ डिस्कव्हरी', 'एआय' अशी काही पुस्तके मी खरेदी केली. या महोत्सवात सहभागी होणे माझ्यासाठी खूप छान अनुभव होता.- सोनाई जवळकर, वाचक.