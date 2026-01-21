छत्रपती संभाजीनगर

Dr Vijay Phulary: माणसाची खरी उन्नती ग्रंथ वाचनातूनच; कुलगुरू डॉ. विजय फुलारी, नव्या पिढीतील वाचकांचा गौरव!

Felicitation of young readers promotes reading culture: ग्रंथ महोत्सवातून वाचनसंस्कृतीला नवे बळ: डॉ. विजय फुलारी यांचे विचार
Reading Builds Character and Intellect: Dr Vijay Phulary

Reading Builds Character and Intellect: Dr Vijay Phulary

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

छत्रपती संभाजीनगर: ‘ग्रंथ महोत्सवातून या मातीतील नवोदित लेखकांना, तरुणांना नवे बळ मिळाले. अशा महोत्सवांतून वाचनसंस्कृती वाढीस लागते. वाचक, लेखक तयार होतात. शेवटी कुठल्याही माणसाची आणि कुठल्याही शहराची खरी उन्नती ही ग्रंथांमुळेच होते’, असा आशावाद डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉ. विजय फुलारी यांनी मंगळवारी येथे व्यक्त केला.

Loading content, please wait...
young
Book
district
culture
Reading
Chhatrapati Sambhajinagar
Educational Projects

Related Stories

No stories found.