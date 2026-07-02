FDA Crime : तुकाराम मुंढेंचा सर्वात मोठा दणका! संभाजीनगर शॉक; प्रसिद्ध 'आईच्या गावात' अन् 'यल्ला यल्ला' हॉटेलला टाळे

छत्रपती संभाजीनगर - बटर चिकन, पनीर, हरियाली कबाब, चिकन लॉलीपॉपसह विविध पदार्थामध्ये सिंथेटिक फूड कलरचा वापर, स्वयंपाकघरात बुरशी लागलेल्या भाज्या, शाकाहारी-मांसाहारी पदार्थाची एकत्र साठवणूक आणि अस्वच्छतेचा कळस, तर दुसरीकडे बटर नानच्या नावाखाली व्हेजिटेबल फॅट स्प्रेड वापरून ग्राहकांची फसवणूक केल्यामुळे शहरातील दोन रेस्टॉरंटमध्ये नागरिकांच्या आरोग्याशी सुरू असलेला हा खेळ अन्न व औषध प्रशासनाच्या (एफडीए) मध्यरात्रीच्या धडक कारवाईत उघड झाला. यातील 'यल्ला यल्ला' रेस्टॉरंट आणि 'आईच्या गावात फेमस टेन रेस्टॉरंटवरील कारवाईनंतर दोन्ही आस्थापनांचे परवाने पुढील आदेशापर्यंत निलंबित केले आहेत..शहरातील दोन नामांकित हॉटेलवर मंगळवारी (ता. ३०) रात्री टाकलेल्या अचानक छाप्यात कृत्रिम रंगांचा वापर, बुरशीयुक्त अनपदार्थ, अस्वच्छ स्वयंपाकघर, प्राहकांची दिशाभूल आणि अन्न सुरक्षा नियमांचे गंभीर उल्लंघन उघडकीस आले. बल्ला यल्ला रेस्टॉरंट (गजानन महाराज मंदिर रोड, विद्यानगर) आणि आईच्या गावात- फेमस टेन रेस्टॉरंट (कांचनवाडी, वीटखेडा) येथे मंगळवारी रात्री उशिरापर्यंत तपासणी करण्यात आली..दोन्ही ठिकाणी अन्न सुरक्षा व मानके कायद्याचे गंभीर उल्लंघन झाल्याचे आढळल्याने प्रशासनाने कठोर भूमिका घेतली. सहायक आयुक्त द. वि. पाटील, रा. करकळे, अन्न सुरक्षा अधिकारी व्ही. रोडे, के. झाडे यांनी ही कारवाई केली. 'यल्ला यल्ला' रेस्टॉरंटमध्ये कृत्रिम रंगांचे सुमारे २० ते २५ डबे जप्त करून जागीच नष्ट करण्यात आले. याशिवाय बुरशी लागलेल्या भाज्या, अस्वच्छ स्वयंपाकघर, गंजलेली भांडी, कच्च्या अन्नपदार्थांची अयोग्य साठवणूक, शाकाहारी व मांसाहारी पदार्थ एकत्र ठेवणे आणि सुरक्षित पिण्याचे पाणी विनामूल्य असल्याचा फलकही नव्हता..काही दिवसांपूर्वीच एफडीएने शहरातील १८५ अन्न व्यावसायिकांची बैठक घेऊन नव्या अन्न सुरक्षा नियमांची माहिती दिली होती. कारवाईचा इशाराही दिला होता. अन्न व औषध प्रशासनाने शहर आणि परिसरात आता अशा कारवाया अधिक तीव्र करण्याचा निर्णय घेतला असून, यापुढे कोणतीही पूर्वसूचना न देता शहरातील हॉटेल्स, रेस्टॉरंट, मिठाई दुकाने आणि क्लाउड किचनवर अचानक छापे टाकण्यात येणार आहेत. बुधवारी 'यत्ला यल्ला' आणि 'आईच्या गावात' या हॉटेलांवर कारवाई केली. नागरिकांच्या आरोग्याशी खेळ करणाऱ्या कोणालाही पाठीशी घातले जाणार नाही.- श्रीकांत करकळे, सहआयुक्त, अन्न व औषध प्रशासन.बटर नानवर व्हेजिटेबल फॅट स्प्रेड'आईच्या गावात' फेमस टेन रेस्टॉरंटमध्ये बुरशी लागलेले कांद, शिळ्या पालेभाज्या, फूड ग्रेडऐवजी प्लॅस्टिक ड्रममध्ये अन्नाची साठवणूक, मसाले व रंग उघड्यावर ठेवणे, कच्चा माल आणि कचरा एकाच ठिकाणी ठेवणे अशा अनेक त्रुटी आढळल्या. विशेष म्हणजे, मेनू कार्डवर 'बटर नान' आणि 'बटर तंदुरी रोटी' असा उल्लेख करून प्रत्यक्षात व्हेजिटेबल फॅट स्प्रेड (खुला डालडा) वापरून ग्राहकांची दिशाभूल केली जात असल्याचेही कारवाई करणाऱ्या अधिकाऱ्यांनी सांगितले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.