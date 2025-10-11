Uddhav Thackeray: उद्धव ठाकरेंच्या नेतृत्वात आज ‘हंबरडा मोर्चा’

छत्रपती संभाजीनगर : शेतकऱ्यांना संपूर्ण कर्जमुक्ती, अतिवृष्टीग्रस्तांना हेक्टरी ५० हजार रुपयांची मदत देण्यात यावी, पीकविम्यासाठी बदलण्यात आलेले निकष पूर्ववत ठेवावेत, जनावरे, घरांच्या नुकसानीची संपूर्ण मदत द्यावी..यासह इतर मागण्यांसाठी शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाचे प्रमुख उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखाली शनिवारी (ता. ११) विभागीय आयुक्त कार्यालयावर ‘हंबरडा मोर्चा’ काढण्यात येणार आहे..सकाळी अकराला क्रांती चौकातून हा मोर्चा निघणार असून, गुलमंडीवर त्याचा समारोप होईल. त्याठिकाणी शेतकरी मनोगत व्यक्त करतील. शिवसेना नेते खासदार संजय राऊत, शिवसेना नेते सुभाष देसाई, खासदार अनिल देसाई, शिवसेना नेते चंद्रकांत खैरे, अंबादास दानवे उपस्थित राहतील..Farmers Protes: गुंठ्याला ८५ रुपये देऊन सरकारकडून क्रूरता; किसान सभेचे डॉ. अजित नवले यांचा सरकारवर हल्लाबोल, मंगळवारी शहरात मोर्चा.शिवसेना भवनचे उद्घाटन : मोर्चानंतर औरंगपुरा येथील शिवाई ट्रस्टने उभारलेल्या शिवसेना भवनचे उद्घाटन उद्धव ठाकरे यांच्या हस्ते करण्यात येणार आहे. या ठिकाणाहून सध्या पक्षाचे काम सुरू आहे. त्यामुळे हे उद्घाटन केवळ औपचारिकता असेल, असे खैरे म्हणाले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.