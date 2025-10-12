Uddhav Thackeray: मी आरशात बघतो; तुम्ही शेतकऱ्यांकडे बघा! उद्धव ठाकरे यांचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांच्या टीकेला उत्तर

छत्रपती संभाजीनगर : ‘राज्यातील शेतकरी संकटात असताना मी काय केले, तुम्ही काय केले हे बघण्याची वेळ नाही. शेतकऱ्याला भरीव मदत करा, पंजाब सरकारच्या धर्तीवर हेक्टरी ५० हजारांची मदत मिळाली पाहिजे..होय, मी आरशात पाहतो, तुम्ही शेतकऱ्यांकडे पाहा’, अशा शब्दांत शिवसेनेचे (यूबीटी) पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी शनिवारी (ता. ११) मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या टीकेला उत्तर दिले. अतिवृष्टीग्रस्त, पूरग्रस्त शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई मिळावी, या मागणीसाठी शनिवारी उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखाली हंबरडा मोर्चा काढण्यात आला. त्यानंतर त्यांच्या हस्ते औरंगपुरा येथील शिवसेना भवनाचे उद्घाटन झाले..यावेळी पत्रकारांशी त्यांनी संवाद साधला. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शुक्रवारी उद्धव ठाकरे यांच्यावर टीका करताना त्यांनी ‘स्वत: आरशात बघावे’, असे म्हटले होते. त्यावर ठाकरे म्हणाले, ‘‘शेतकरी संकटात असताना, मी काय केले, तुम्ही काय केले याची चर्चा करण्याची ही वेळ नाही. मी आरशात बघतो, पण तुम्ही शेतकऱ्यांकडे बघा..कर्जमाफीचा शेतकऱ्यांना नाद लागला असल्याचे असंवेदनशील वक्तव्य सहकारमंत्री बाबासाहेब पाटील यांनी केले. नाद कशाशी संबंधित असतो हे त्यांना ठाऊक असले पाहिजे. त्यांची मानसिक स्थिती तपासण्याची गरज आहे. असे नेते लोकांचे काय भले करणार’’, असा प्रश्नही त्यांनी केला..Uddhav Thackeray : ''मी संकटात पंचाग काढलं नाही, PM केअर फंडातून ५० हजार कोटींची मदत करा'', उद्धव ठाकरे आक्रमक.......तर राज ठाकरे आणि मी सोबत येणारआज काढलेला हंबरडा मोर्चा नसून, इशारा मोर्चा आहे. त्यानंतरही शेतकऱ्यांचा आक्रोश सरकारला ऐकू गेला नाही तर राज ठाकरे आणि मी सोबत येऊ, असेही ठाकरे म्हणाले. उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनीही शुक्रवारी ‘ठाकरे कितीवेळा हंबरडा फोडणार, खुर्ची गेली तेव्हाही हंबरडा फोडला, विधानसभा निवडणुकीतील पराभवानंतर फोडला, आता मुंबई महापालिका निवडणुकीनंतर पुन्हा हंबरडा फोडतील,’ अशी टीका केली. त्यावर ठाकरे यांनी ‘मी याआधीही म्हणालो होतो, गद्दारांना उत्तर देत नाही’, अशी प्रतिक्रिया दिली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.