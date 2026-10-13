Accident News: वैजापूरजवळ भीषण अपघात; केंद्रीय सुरक्षा दलातील जवानासह मामेभावाचा मृत्यू

वैजापूर : नाशिक-छत्रपती संभाजीनगर राष्ट्रीय महामार्गावरील नांदगाव शिवारात सोमवारी (ता. १२) सायंकाळी झालेल्या अपघातात केंद्रीय सुरक्षा दलातील जवानासह त्यांच्या मामाच्या मुलाचा जागीच मृत्यू झाला. सोमनाथ गोरखनाथ जाधव (वय ३४, रा. अमळनेर-कायगाव, ता. गंगापूर) आणि हिरामण माळी (वय ४५, रा. वडगाव-अंबेलोड, ता. सिल्लोड) अशी मृतांची नावे आहेत..सोमवारी सायंकाळी वैजापूरहून येवल्याच्या दिशेने जाणारा ट्रक नांदगावाजवळील धोकादायक वळणावर आला असता, समोरून येणाऱ्या दुचाकीला त्याने धडक दिली. धडकेनंतर दुचाकी ट्रकखाली गेल्याने जवान सोमनाथ जाधव आणि हिरामण माळी यांचा जागीच मृत्यू झाला. वाहेद पठाण यांनी दोघांनाही वैजापूर येथील उपजिल्हा रुग्णालयात दाखल केले. मात्र, वैद्यकीय अधिकाऱ्यांनी त्यांना मृत घोषित केले..जाधव यांच्या खिशातील ओळखपत्रावरून त्यांची ओळख पटली. स्थानिक पोलिसांनी बिहार येथील संबंधित युनिटशी संपर्क साधून घटनेची माहिती दिली. सोमनाथ जाधव हे १३ ऑक्टोबरपर्यंत रजेवर असल्याची माहिती संबंधित अधिकाऱ्यांनी पोलिसांना दिली..सोमनाथ जाधव यांच्या पश्चात आई आणि पत्नी असा परिवार आहे. गावातील आदिवासी समाजातून सैन्यात भरती होणारे ते पहिले युवक होते. आठ वर्षांपूर्वी ते सैन्यात दाखल झाले होते. आईने मोलमजुरी करून त्यांना सैन्यात भरती होण्यासाठी हातभार लावला होता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.