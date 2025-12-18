छत्रपती संभाजीनगर

Chhatrapati Sambhajinagar Accident: भरधाव ट्रकची दुचाकीला धडक; ज्येष्ठ नागरिकाचा मृत्यू

Fatal Accident on Gangapur Road, Vaijapur: वैजापूरमध्ये गंगापूर रोडवर भरधाव ट्रकच्या धडकेत ज्येष्ठ दुचाकीस्वार मन्साराम आव्हाळे यांचा मृत्यू. अवजड वाहतूक आणि सुरक्षा प्रश्न पुन्हा चर्चेत.
sakal

सकाळ वृत्तसेवा
वैजापूर : शहरातील गंगापूर रोडवर बुधवारी (ता. १७) दुपारी भरधाव ट्रकच्या धडकेत ज्येष्ठ दुचाकीस्वाराचा मृत्यू झाला. मन्साराम दशरथ आव्हाळे (रा. जयभवानी नगर, आघूर) असे त्यांचे नाव आहे. ते महावितरणचे सेवानिवृत्त कर्मचारी होते. या घटनेमुळे शहरातून होणाऱ्या अवजड वाहतुकीचा प्रश्न पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला आहे.

Vaijapur
police
accident
road accident
Truck
Police Inquiry
Chhatrapati Sambhajinagar

