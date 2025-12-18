Chhatrapati Sambhajinagar Accident: भरधाव ट्रकची दुचाकीला धडक; ज्येष्ठ नागरिकाचा मृत्यू

वैजापूर : शहरातील गंगापूर रोडवर बुधवारी (ता. १७) दुपारी भरधाव ट्रकच्या धडकेत ज्येष्ठ दुचाकीस्वाराचा मृत्यू झाला. मन्साराम दशरथ आव्हाळे (रा. जयभवानी नगर, आघूर) असे त्यांचे नाव आहे. ते महावितरणचे सेवानिवृत्त कर्मचारी होते. या घटनेमुळे शहरातून होणाऱ्या अवजड वाहतुकीचा प्रश्न पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला आहे..मिळालेल्या माहितीनुसार, ज्येष्ठ नागरिक मन्साराम आव्हाळे दुपारी त्यांच्या दुचाकीने (क्र. एमएच ५७ ए ४७५२) शहरात आले होते. गंगापूर रोडवरील डॉ बाबासाहेब आंबेडकर स्मारक परिसरातील सहारा हॉटेलसमोरून वळत असताना समोरून आलेल्या अवजड ट्रकने (एमएच ०४ एचडी ६०५५) त्यांना जोरदार धडक दिली..यात आव्हाळे यांच्या पायाला गंभीर दुखापत झाली. स्थानिकांनी त्यांना खासगी रुग्णालयात दाखल केले. मात्र, पुढील उपचारासाठी नेताना त्यांचे निधन झाले. पोलिसांनी घटनास्थळाचा पंचनामा करून अपघातग्रस्त ट्रक ताब्यात घेतला आहे. याप्रकरणी वैजापूर पोलिसांत नोंद झाली आहे..वाहनांची शहरात घुसखोरीशहरातून जाणाऱ्या अवजड वाहनांमुळे अपघातांच्या प्रमाणात मोठी वाढ झाली आहे. येवला नाक्याजवळून वळण रस्ता (बायपास) उपलब्ध असतानाही अनेक ट्रकचालक सर्रास शहरातून वाहने नेतात..Kolhapur Accident : कोल्हापूर सायबर चौकात ब्रेकफेल ट्रकचा थरार; उसाच्या ट्रकने पाच वाहनांना उडवलं.या ‘शॉर्टकट’मुळे नागरिकांना जीव मुठीत धरून चालावे लागत असून, प्रशासनाने अवजड वाहतुकीला तातडीने पायबंद घालावा, अशी मागणी जोर धरत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.