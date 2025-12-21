छत्रपती संभाजीनगर

Nagar Palika Election Result: वैजापूर नगराध्यक्षपदी डॉ. परदेशींचा दणदणीत विजय; संजय बोरणारे ६,२४८ मतांनी पराभूत

Overview of Vaijapur Mayoral Election : वैजापूर नगराध्यक्ष पदी भाजपचे डॉ.दिनेश परदेशी यांनी दणदणीत विजय मिळवून शहरावर आपले वर्चस्व सिद्ध केले आहे. त्यांनी आ.प्रा.रमेश बोरणारे यांचे बंधू संजय बोरणारे यांचा तब्बल 6 हजार 248 मतांनी पराभव केला.
सकाळ वृत्तसेवा
