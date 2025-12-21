Nagar Palika Election Result: वैजापूर नगराध्यक्षपदी डॉ. परदेशींचा दणदणीत विजय; संजय बोरणारे ६,२४८ मतांनी पराभूत

Vaijapur Nagar Palika Election Result : वैजापूर नगराध्यक्ष पदी भाजपचे डॉ.दिनेश परदेशी यांनी दणदणीत विजय मिळवून शहरावर आपले वर्चस्व सिद्ध केले आहे. त्यांनी आ.प्रा.रमेश बोरणारे यांचे बंधू संजय बोरणारे यांचा तब्बल 6 हजार 248 मतांनी पराभव केला..गेल्या विधानसभा निवडणुकीत डॉ.परदेशी यांनी युबीटी शिवसेनाकडून निवडणूक लढवली होती. त्यात त्यांचा पराभव झाला होता. त्यावेळी त्यांना शहरात जवळपास साडे तीन हजार मतांची आघाडी होती..तर आजच्या निवडणुकीत यात घसघशीत वाढ झाली असल्याने त्यांची शहरातील पकड पुन्हा एकदा सिद्ध झाली आहे. सुभाष गायकवाड 1 हजार 48 ( काँग्रेस ), डॉ.दिनेश परदेशी 18 हजार 28 ( भाजप ), संजय बोरणारे 11 हजार 780 ( शिवसेना ), नोटा 175.Maharashtra Nagar Parishad-Nagar Panchayat Election Result 2025 Live: भाजपा हा पहिल्या क्रमांकाचा पक्ष, आम्ही जनतेचे आभार मानतो - मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस.भाजपचे डॉ.परदेशी 6 हजार 248 मतांनी विजयी झाले आहे. त्यांनी शिंदे सेनेचे उमेदवार आमदार रमेश बोरनारे यांचे बंधू संजय बोरनारे यांचा पराभव केला. निवडणूक निर्णय अधिकारी डॉ.अरुण जऱ्हाड यांनी अधिकृत घोषणा केली आहे. भाजपचे 11 राष्ट्रवादी काँग्रेस 4 तर शिवसेना 10 नगरसेवक विजयी झाले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.