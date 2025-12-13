Santosh Deshmukh : 'सरपंच देशमुखांच्या हत्याकांडात वाल्मीक कराड हाच मुख्य सूत्रधार'; खंडपीठात सरकारी वकिलांचा 7 तास युक्तिवाद

छत्रपती संभाजीनगर : मस्साजोगचे (जि. बीड) सरपंच संतोष देशमुख (Santosh Deshmukh Case) यांच्या हत्याकांडात वाल्मीक कराड हाच मुख्य सूत्रधार असल्याचा जोरदार युक्तिवाद सरकारी वकील अमरजितसिंह गिरासे यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात केला. या हत्याकांडात विनाकारण गोवल्याचा आरोप करत कराडच्यावतीने खंडपीठात जामीन अर्ज दाखल केला. न्या. एस.एम. घोडेस्वार यांच्यासमोर युक्तिवाद झाला..या प्रकरणाची उर्वरित सुनावणी मंगळवारी (ता. सोळा) होणार आहे. मस्साजोग (ता. केज, जि. बीड) येथील सरपंच संतोष देशमुख यांच्या निर्घृण खून प्रकरणातील मुख्य सूत्रधार वाल्मीक कराड (Valmik Karad) हा गुन्हा दाखल झाल्यापासून अटकेत आहे. त्याने जामीन मिळावा यासाठी खंडपीठात धाव घेतली. वाल्मीक कराड यास अटक करताना लेखी माहिती किंवा नोटीस दिली नाही..Teacher Video Viral : अल्पवयीन विद्यार्थिनीसोबत गैरवर्तन; शाळेत घुसून शिक्षकाला बेदम मारहाण, व्हिडिओ तुफान व्हायरल.सर्वोच्च न्यायालयाच्या मिहीर शहा विरुद्ध राज्य सरकार यासह विविध निवाड्यांचा हवाला यावेळी देण्यात आला. वाल्मीक कराडला लावलेला मोक्का चुकीच्या पद्धतीने लावला. वाल्मीक कराड याचा या प्रकरणाशी काहीही संबंध नाही. सरपंच संतोष देशमुख यांची हत्या झाली. तेव्हा कराड शेकडो किलोमीटर दूर होता. या प्रकरणात कराडला खोट्या पद्धतीने गोवण्यात आल्याच्या मुद्द्यावर हा जामीन अर्ज दाखल केला आहे..सदर जामीन अर्जावर शुक्रवारी (ता. बारा) सकाळी साडेअकराला युक्तिवाद सुरू झाला. न्यायालयात मुख्य सरकारी वकील अमरजितसिंग गिरासे यांनी सायंकाळपर्यंत सलग सहा ते सात तास युक्तिवाद केला. गिरासे यांनी वाल्मीक कराडचे खून प्रकरणाशी थेट कसा संबध आहे, याचे अनेक पुरावे आणि प्रत्येक तारखेनुसार घटनाक्रम तपशीलवार उलगडून दाखवला. या घटनेतील साक्षीदार, सीडीआर अहवाल, सीसीटीव्ही फुटेज, ऑडिओ रेकॉर्डिंग, न्यायवैद्यक प्रयोगशाळेचा अहवाल न्यायालयात दाखविण्यात आला..या सगळ्या पुराव्यांवरून वाल्मीक कराड हाच मुख्य सूत्रधार असल्याचा युक्तिवाद गिरासे यांनी केला. कराडने अवादा कंपनीला दोन कोटी रुपयांची खंडणी मागितली होती. कंपनीच्या अधिकाऱ्यांनी नकार दिल्यामुळे कराडने सुदर्शन घुले याला कंपनीला बंद करण्यासाठी पाठवले होते. घुलेने कंपनीच्या पहारेकऱ्याला जातीवाचक शिवीगाळ करून मारहाण केली..Satara Viral Video : कुत्र्यासारखा दोन गुडघ्यांवर बसलेला, तोंडातून बाहेर काढत होता जीभ, अंगावरही येत होता धावून ; डॉक्टर म्हणाले, 'त्याला श्वास घेणं...'.अधिकाऱ्यांना खंडणीसाठी ठार मारण्याच्या धमक्या देत कंपनी बंद करण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, बीड जिल्ह्यातील अतिशय मागास भागातील कंपनी बंद होऊ नये आणि येथील तरुणांचा रोजगार जाऊ नये, अशी विनंती सरपंच संतोष देशमुख यांनी केली होती. तसेच पोलिसात तक्रार दिली होती. त्यावर सुदर्शन घुलेने देशमुख त्यांना ठार मारण्याची धमकी दिली होती. या प्रकरणानंतर कराड याने आपल्या मागणीच्या आड येणाऱ्या देशमुखला आडवा करा, असा आदेश दिला..त्यानुसार सुदर्शन घुले आणि त्याच्या सहकाऱ्यांनी उमरी टोलनाक्यावरून संतोष देशमुख यांचे अपहरण केले. त्यांना निर्जन जागी नेऊन मानवतेला काळिमा फासणारे कृत्य करत मारहाण केली. ही मारहाण सुरू असताना वाल्मीक कराड, विष्णू चाटे आणि सुदर्शन घुले यांच्यात फोनवर बोलणे सुरू होते. कराड हाच मारेकऱ्यांना निर्देश देत होता, अशी बाजू गिरासे यांनी मांडली. मंगळवारी (ता. सोळा) पुढील सुनावणी सुरू राहणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.