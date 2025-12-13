छत्रपती संभाजीनगर

Santosh Deshmukh : 'सरपंच देशमुखांच्या हत्याकांडात वाल्मीक कराड हाच मुख्य सूत्रधार'; खंडपीठात सरकारी वकिलांचा 7 तास युक्तिवाद

Santosh Deshmukh Case : मस्साजोगचे सरपंच संतोष देशमुख हत्या प्रकरणात वाल्मीक कराड मुख्य सूत्रधार असल्याचा सरकारी वकिलांचा दावा असून जामीन अर्जावरील सुनावणी मंगळवारी होणार आहे.
Santosh Deshmukh Case

Santosh Deshmukh Case

esakal

सकाळ डिजिटल टीम
Updated on

छत्रपती संभाजीनगर : मस्साजोगचे (जि. बीड) सरपंच संतोष देशमुख (Santosh Deshmukh Case) यांच्या हत्याकांडात वाल्मीक कराड हाच मुख्य सूत्रधार असल्याचा जोरदार युक्तिवाद सरकारी वकील अमरजितसिंह गिरासे यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात केला. या हत्याकांडात विनाकारण गोवल्याचा आरोप करत कराडच्यावतीने खंडपीठात जामीन अर्ज दाखल केला. न्या. एस.एम. घोडेस्वार यांच्यासमोर युक्तिवाद झाला.

