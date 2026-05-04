छत्रपती संभाजीनगर

Chhatrapari Sambhajinagar: अनुदानित खतांची कंपन्यांना विक्री; शेतकऱ्यांना हलक्या दर्जाचे खत, वंजारवाडीत गोदामावर छापा, चौघांवर गुन्हा

Vanjarwadi Fertilizer Scam: Subsidized Fertilizer Sold Illegally: छत्रपती संभाजीनगरच्या वंजारवाडीतील गोदामावर कृषी विभागाच्या छाप्यात अनुदानित खत कंपन्यांना विक्री करताना पकडले; २६.६२ लाख रुपये किंमतीचे ११८.७४ टन खत जप्त, चौघांवर गुन्हा.
सकाळ वृत्तसेवा
छत्रपती संभाजीनगर: शेतकऱ्यांना सहा रुपये प्रति किलोने अनुदानावर मिळणारे खत कंपन्यांना ७४ रुपये प्रतिकिलोने विक्री करणाऱ्या, तसेच शेतकऱ्यांना हलक्या दर्जाचे खत विक्री करणाऱ्या गोदामावर कृषी विभागाच्या पथकाने छापा मारला.

