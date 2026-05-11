Chhatrapati Sambhajinagar: टोमॅटो, वांगे, भोपळा, भेंडीच्या भावात वाढ; अद्रक ६० वरून १०० रुपये; तर लसूण, लिंबू २०० रुपयांवर स्थिर

जाधववाडी: उन्हाळ्याचा फटका शहरातील भाजी बाजाराला बसला आहे. टोमॅटो, वांगे, गाजर, भोपळा, भेंडी या भाज्यांची आवक घटली आहे. त्यामुळे यावेळी मागील आठवड्याच्या तुलनेत प्रतिकिलो १० ते २० रुपयांची वाढ झाली. काही भाज्यांचे दर सर्वसामान्यांच्या आवाक्यात असले तरी लसूण, लिंबू, अद्रक यांसारख्या आवश्यक मसाल्याच्या वस्तू अजूनही महाग असल्याने गृहिणींचे बजेट बिघडत आहे. .सध्या किरकोळ बाजारात टोमॅटोचे दर प्रतिकिलो ३० रुपयांवरून ४० रुपयांपर्यंत पोचले आहेत. वांगे, भोपळा यांचे दरही ३० रुपयांवरून ४० रुपये झाले आहेत. गाजर ४० रुपयांवरून ६० रुपये किलोने विकले जात आहे. भेंडी ५० ते ६० रुपये, काकडी ५० रुपये, कोबी ४० ते ६० रुपये, तर वाल ६० रुपये किलोने उपलब्ध आहे..कैरीला देखील मोठी मागणी असून गोड कैरी ४०, तर आंबट कैरी ८० रुपये किलोने विकली जात आहे. दुसरीकडे काही भाज्यांचे दर अजूनही उच्चांकी पातळीवर कायम आहेत. सिमला मिरची ६० रुपये, शेवगा ५० ते ६० रुपये, तर कारले, दिलपसंद, गिलके आणि दोडके ६० ते ८० रुपये किलोने मिळत आहेत..मेथीची जुडी आज (ता. दहा) किरकोळ बाजारात २५ रुपयांना मिळाली. तर इतर पालेभाज्या १५ रुपये जुडीप्रमाणे विकत असल्याचे औरंगपुरा येथील विक्रेते संजय वाघमारे यांनी सांगितले. व्यापाऱ्यांच्या मते, हवामानातील बदल व आवक कमी झाल्याने काही भाज्यांचे भाव वाढले..अद्रक १०० तर लसूण २०० रुपयेमागील आठवड्यात ६० रुपये किलोने मिळणारी अद्रक आता १०० रुपयांवार पोचली. हिरव्या मिरचीच्या भावातही वाढ झाली असून ७० रुपये किलोने मिळतेय. दुसरीकडे लसूण आणि लिंबूचे भाव २०० रुपये किलोवर स्थिरावले आहेत. सध्या जाधववाडी भाजीमंडई रोज ५० ते ५५ क्विंटल लसूण आणि २२ ते २५ क्विंटल लिंबू दाखल होत आहेत.