Chhatrapati Sambhajinagar: एक मत! थरार अन् विजयाची उत्सुकता; वडगाव कोल्हाटी गटातून सचिन गरड यांनी बदलले राजकीय गणित..

वाळूज महानगर: छत्रपती संभाजीनगर : जिल्हा परिषद गटातील वडगाव कोल्हाटी (मध्य-पश्चिम) गटाचा निकाल राजकीय वर्तुळात चर्चेचा विषय ठरला आहे. अत्यंत अटीतटीच्या आणि चुरशीच्या लढतीत अपक्ष, मात्र भाजप पुरस्कृत उमेदवार सचिन गरड यांनी शिवसेना (शिंदे गट) उमेदवार हनुमंत भोंडवे यांचा अवघ्या एका मताने पराभव करत इतिहास घडवला. एका मतामुळे संपूर्ण राजकीय गणित बदलल्याने हा निकाल थरारक ठरला..छत्रपती संभाजीनगर तालुक्यातील वडगाव कोल्हाटी गटात मतमोजणीला सुरवात झाल्यापासूनच उत्सुकता शिगेला पोचली होती. पहिल्या फेरीपासूनच सचिन गरड आणि हनुमंत भोंडवे यांच्यात मतांचा फरक अत्यंत अल्प राहिला. कधी भोंडवे आघाडीवर, तर कधी गरड पुढे अशी स्थिती निर्माण झाली होती. प्रत्येक फेरीसोबत मतमोजणी केंद्रावर तणाव वाढत गेला. साधारण दहा ते पंधरा मतांचा फरक कायम राहात असल्याने कोण जिंकणार, याचा अंदाज बांधणे कठीण झाले होते. दहाव्या फेरीपर्यंत दोन्ही उमेदवारांमध्ये अवघ्या चार ते पाच मतांचेच अंतर होते..शेवटच्या फेरीत मतमोजणी पूर्ण होताच निकाल जाहीर झाला आणि अवघ्या एका मताने सचिन गरड विजयी ठरल्याची घोषणा झाली. निकाल ऐकताच उपस्थितांमध्ये एकच जल्लोष उसळला, तर पराभूत गटात निराशा पसरली. इतक्या सूक्ष्म फरकाने मिळालेल्या विजयानंतर सचिन गरड यांचे डोळे पाणावले होते. दरम्यान, पराभव स्वीकारताना हनुमंत भोंडवे यांनीही संयम दाखवला. 'एक मताने का होईना, पराभव हा पराभवच असतो. आज त्या एका मताची खरी किंमत कळली,' अशी प्रतिक्रिया त्यांनी दिली..अवघ्या एका मताने विजयढोकी (जि. धाराशिव) : ढोकी पंचायत समिती गणातून शिवसेना यूबीटीचे अमर समुद्रे यांना ३१८७ मते मिळाली. तर, त्यांचे प्रतिस्पर्धी भाजपाचे निहाल काजी यांना ३१८६ मते मिळाली. अवघ्या एकमताने अमर समुद्रे विजयी झाले. ढोकी गट व दोन्ही गणांतून शिवसेना युबीटीचे उमेदवार विजयी झाले. गटातून शिवसेना यूबीटीचे तीर्थराज घाडगे विजयी झाले. गोवर्धन वाडी गणातून सुजित काकडे तर, अत्यंत अटीतटीच्या झालेल्या ढोकी गणातून अमर समुद्रे विजयी झाले. त्यांच्या विजयाची घोषणा होताच ढोकी व परिसरात समर्थकांनी फटाक्याची आतषबाजी करून आनंद साजरा केला..