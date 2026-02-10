छत्रपती संभाजीनगर

Chhatrapati Sambhajinagar: एक मत! थरार अन् विजयाची उत्सुकता; वडगाव कोल्हाटी गटातून सचिन गरड यांनी बदलले राजकीय गणित..

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
वाळूज महानगर: छत्रपती संभाजीनगर : जिल्हा परिषद गटातील वडगाव कोल्हाटी (मध्य-पश्चिम) गटाचा निकाल राजकीय वर्तुळात चर्चेचा विषय ठरला आहे. अत्यंत अटीतटीच्या आणि चुरशीच्या लढतीत अपक्ष, मात्र भाजप पुरस्कृत उमेदवार सचिन गरड यांनी शिवसेना (शिंदे गट) उमेदवार हनुमंत भोंडवे यांचा अवघ्या एका मताने पराभव करत इतिहास घडवला. एका मतामुळे संपूर्ण राजकीय गणित बदलल्याने हा निकाल थरारक ठरला.

