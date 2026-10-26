छत्रपती संभाजीनगर

Accident News: भरधाव मालवाहू जीपची महिलेला धडक; उपचारादरम्यान मृत्यू

Waluj Accident, Woman Die : वाळूज औद्योगिक वसाहतीतील साजापूर चौफुली येथे भरधाव मालवाहू जीपने धडक दिल्याने रुकायाबी मकसूद अली सय्यद यांचा उपचारादरम्यान मृत्यू झाला. अपघातानंतर चालक वाहनासह पसार झाला असून एमआयडीसी वाळूज पोलिस त्याचा शोध घेत आहेत.
A 53-year-old woman from Kannad died during treatment after being hit by a goods jeep at Sajapur Chowfuli in Waluj.

A 53-year-old woman from Kannad died during treatment after being hit by a goods jeep at Sajapur Chowfuli in Waluj.

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सकाळ वृत्तसेवा
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बजाजनगर : भरधाव मालवाहू जीपने धडक दिल्याने गंभीर जखमी झालेल्या महिलेचा उपचारादरम्यान मृत्यू झाला. ही घटना गुरुवारी (ता. २३) सायंकाळी वाळूज औद्योगिक वसाहतीमधील साजापूर चौफुली येथे घडली. रुकायाबी मकसूद अली सय्यद (वय ५३, रा. माळीवाडा, कन्नड) असे मृत महिलेचे नाव आहे. अपघातानंतर जीपचालक वाहनासह घटनास्थळावरून पसार झाला.

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