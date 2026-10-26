Accident News: भरधाव मालवाहू जीपची महिलेला धडक; उपचारादरम्यान मृत्यू

बजाजनगर : भरधाव मालवाहू जीपने धडक दिल्याने गंभीर जखमी झालेल्या महिलेचा उपचारादरम्यान मृत्यू झाला. ही घटना गुरुवारी (ता. २३) सायंकाळी वाळूज औद्योगिक वसाहतीमधील साजापूर चौफुली येथे घडली. रुकायाबी मकसूद अली सय्यद (वय ५३, रा. माळीवाडा, कन्नड) असे मृत महिलेचे नाव आहे. अपघातानंतर जीपचालक वाहनासह घटनास्थळावरून पसार झाला..पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, रुकायाबी सय्यद या नातेवाइकाला भेटण्यासाठी कन्नड येथून वाळूजमध्ये आल्या होत्या. साजापूर चौफुली परिसरात ऑटो-रिक्षातून उतरून त्या पायी जात असताना भरधाव वेगाने आलेल्या मालवाहू जीपने त्यांना जोराची धडक दिली. या अपघातात त्या गंभीर जखमी झाल्या..अपघातानंतर त्यांना तातडीने उपचारासाठी घाटी रुग्णालयात दाखल केले. मात्र, उपचार सुरू असताना शनिवारी (ता. २४) रात्री त्यांचा मृत्यू झाला. याप्रकरणी मालवाहू जीपचालकाविरुद्ध एमआयडीसी वाळूज पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल झाला. पसार झालेल्या चालकाचा पोलिसांकडून शोध घेतला जात आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.