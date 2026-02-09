Chh. Sambhajinagar: पिस्टलमधून गोळी सुटली, मित्र गंभीर; माहिती लपवून जखमीवर उपचार, शिवराई परिसरातील घटना

वाळूज : विनापरवाना बाळगलेले गावठी पिस्टल हाताळताना अचानक गोळी सुटली. यात मित्राच्या मांडीत ती घुसली. याची पोलिसांना काहीही माहिती न देता मित्राला रुग्णालयात दाखल केले. ही बाब उघड झाल्याने वाळूज पोलिसांनी रविवारी (ता. आठ) खुनाच्या प्रयत्नाचा गुन्हा नोंदवून एकास अटक केली..अझर शफी सय्यद (वय ४०, रा. अन्सार कॉलनी, पडेगाव) असे संशयिताचे, तर महेश दत्तात्रेय पवार (वय २३, रा. बजाजनगर) जखमीचे नाव आहे. ही घटना जुन्या शिवराई फाट्यालगतच्या एका हॉटेलजवळ घडली..अझरकडे विनापरवाना पिस्टल होते. शुक्रवारी (ता. सहा) मध्यरात्री अझर आणि महेश हे दोघे एका हॉटेलजवळ पिस्टल बघत होते. ते हाताळताना त्यातून गोळी सुटली आणि ती महेशच्या उजव्या मांडीला लागली. यात महेश गंभीर जखमी झाला. .अझरने पोलिसांना काहीही माहिती न देता महेशला तत्काळ घाटी रुग्णालयात दाखल केले. तिथेही त्याने जखमेबाबत खोटी माहिती दिली. दरम्यान, पिस्टलच्या गोळीने महेश जखमी झाल्याचे उपचारादरम्यान डॉक्टरांच्या लक्षात आले. त्यांनी पोलिसांना माहिती दिली. पोलिस उपनिरीक्षक वंदना मुळे यांनी महेशचा जबाब नोंदवला..Chhatrapati Sambhajinagar Crime : गोळीबारानंतर गुंड लपला पाण्याच्या टाकीत! कुख्यात शुभम जाटला पुंडलिकनगर पोलिसांनी अलगद उचलला.म्हणे, भावाने आणले!अझरने गुन्हा कबूल केला. त्याचा भाऊ इम्रान सय्यद याने हे पिस्टल आणल्याचे त्याने सांगितले. पण, आता इम्रान हयात नाही. पोलिसांनी अझरच्या पडेगावातील घरातून पिस्टल आणि दोन पितळी धातूचे जिवंत काडतूस जप्त केले. याप्रकरणी पोलिस उपनिरीक्षक वंदना मुळे यांनी तक्रार दिली. न्यायालयाने त्याला ११ फेब्रुवारीपर्यंत पोलिस कोठडी सुनावली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.