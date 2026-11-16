छत्रपती संभाजीनगर

Crime News : महिला चोरट्यांचा धुमाकूळ ;, कंपन्यांतील लोखंडी साहित्य लक्ष्य; सीसीटीव्हीत चोरी कैद, तरी चोरटे मोकाट;

Waluj MIDC Theft Cases : वाळूज औद्योगिक वसाहतीत चोऱ्यांचे सत्र सुरूच असून, चड्डी गँगनंतर आता महिला चोरट्यांकडून कंपन्यांमधील लोखंडी साहित्याची चोरी होत आहे. सीसीटीव्ही चित्रण असूनही कारवाई होत नसल्याने उद्योजकांमध्ये नाराजी आहे.
CCTV cameras captured a theft of iron materials from companies under construction in Waluj MIDC.

CCTV cameras captured a theft of iron materials from companies under construction in Waluj MIDC.

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

बजाजनगर : वाळूज औद्योगिक वसाहतीत चोरट्यांनी उच्छाद मांडला आहे. चड्डी गँगच्या दहशतीनंतर आता कंपन्यांमधील लोखंडी साहित्य चोरण्यासाठी महिला चोरांचाही सुळसुळाट वाढला. पहाटेच्या अंधाराचा फायदा घेत बांधकाम सुरू असलेल्या कंपन्यांमधील लोखंडी सळया आणि अन्य साहित्य लंपास केले जात आहे. रविवारी पहाटे एफ सेक्टरमधील दोन कंपन्यांना लक्ष्य करण्यात आले. विशेष म्हणजे चोरीचे संपूर्ण चित्रण सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यांत कैद झाले असतानाही चोरट्यांचा बंदोबस्त करण्यासाठी पोलिसांची यंत्रणा किती तत्पर आहे, असा संतप्त सवाल उद्योजक उपस्थित करीत आहेत.

Loading content, please wait...
police
women
Security
Active Cases
Chhatrapati Sambhajinagar
Theft