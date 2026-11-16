Crime News : महिला चोरट्यांचा धुमाकूळ ;, कंपन्यांतील लोखंडी साहित्य लक्ष्य; सीसीटीव्हीत चोरी कैद, तरी चोरटे मोकाट;

बजाजनगर : वाळूज औद्योगिक वसाहतीत चोरट्यांनी उच्छाद मांडला आहे. चड्डी गँगच्या दहशतीनंतर आता कंपन्यांमधील लोखंडी साहित्य चोरण्यासाठी महिला चोरांचाही सुळसुळाट वाढला. पहाटेच्या अंधाराचा फायदा घेत बांधकाम सुरू असलेल्या कंपन्यांमधील लोखंडी सळया आणि अन्य साहित्य लंपास केले जात आहे. रविवारी पहाटे एफ सेक्टरमधील दोन कंपन्यांना लक्ष्य करण्यात आले. विशेष म्हणजे चोरीचे संपूर्ण चित्रण सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यांत कैद झाले असतानाही चोरट्यांचा बंदोबस्त करण्यासाठी पोलिसांची यंत्रणा किती तत्पर आहे, असा संतप्त सवाल उद्योजक उपस्थित करीत आहेत..उद्योजकांची तक्रारीकडे पाठऔद्योगिक वसाहतीत वारंवार चोरीच्या घटना घडत असतानाही अनेक उद्योजक पोलिस ठाण्यात तक्रार देण्यास धजावत नसल्याचे चित्र आहे. यामागे पोलिसांच्या पूर्वानुभवाबाबत उद्योजकांमध्ये असलेली नाराजी असल्याचे बोलले जात आहे. दिवाळीपूर्वी मसिआ संघटनेच्या सभागृहात पोलिस उपायुक्त पंकज अतुलकर यांच्या अध्यक्षतेखाली उद्योजकांची बैठक झाली होती. या बैठकीत काही उद्योजकांनी पोलिस प्रशासनाच्या कामकाजाविषयी तीव्र नाराजी व्यक्त केली होती. तक्रार करूनही अपेक्षित प्रतिसाद मिळत नसल्याच्या तक्रारीही केल्या होत्या..उद्योजकांना हवी सुरक्षाकेवळ गुन्हा दाखल झाल्यानंतर तपासाची औपचारिकता पूर्ण करण्याऐवजी पोलिसांनी स्वतःहून अशा घटनांची दखल घेणे गरजेचे आहे. पहाटेच्या वेळी संवेदनशील औद्योगिक क्षेत्रात गस्त वाढवावी, सीसीटीव्ही फुटेजच्या आधारे संशयितांचा शोध घ्यावा आणि चोरीचे साहित्य खरेदी-विक्री करणाऱ्या साखळीपर्यंत पोचावे, अशी मागणी उद्योजकांकडून होत आहे. अकार्यक्षम गुन्हे .प्रगटीकरण पथक वाळूज एमआयडीसीतील गुन्ह्यांची उकल आणि प्रतिबंधासाठी असलेले गुन्हे प्रगटीकरण पथक अकार्यक्षम असल्याचे पुन्हा एकदा समोर आले आहे. दिवाळीच्या काळात औद्योगिक वसाहतीत चोऱ्या वाढल्या आहेत. उद्योजकांनी चोरट्यांच्या दहशतीतच उद्योग चालवायचा का, असा संतप्त सवाल नागरिक आणि उद्योजकांकडून उपस्थित होत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.