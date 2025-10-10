छत्रपती संभाजीनगर

Chh. Sambhajinager Crime: बालमित्राने केला खून; वाळूजमधील प्रकरणात पोलिसांच्या तपासात माहिती उघड

Crime News: नारायणनगर वाळूजमधील २० वर्षीय प्रथमेश प्रभाकर गायकवाडचा खून त्याच्या बालमित्राने केला. पोलिसांनी चार तासांत आरोपी रितेश नरवडे आणि प्रदीप सुकासेला ताब्यात घेतले.
Chh. Sambhajinager Crime

Chh. Sambhajinager Crime

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

वाळूज : येथील नारायण नगरातील तरुणाचा खून बालमित्राने केल्याचे पोलिसांच्या तपासात उघड झाले. ही घटना बुधवारी (ता. आठ) रात्री साडेदहाच्या सुमारास घडली होती. प्रथमेश प्रभाकर गायकवाड (वय २०, रा. नारायणनगर, वाळूज) असे मृताचे नाव आहे.

Loading content, please wait...
police
crime
murder
FIR
police investigation
Chhatrapati Sambhajinagar

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com