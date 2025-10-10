Chh. Sambhajinager Crime: बालमित्राने केला खून; वाळूजमधील प्रकरणात पोलिसांच्या तपासात माहिती उघड

वाळूज : येथील नारायण नगरातील तरुणाचा खून बालमित्राने केल्याचे पोलिसांच्या तपासात उघड झाले. ही घटना बुधवारी (ता. आठ) रात्री साडेदहाच्या सुमारास घडली होती. प्रथमेश प्रभाकर गायकवाड (वय २०, रा. नारायणनगर, वाळूज) असे मृताचे नाव आहे..घटनेनंतर फरारी झालेल्या दोन संशयित आरोपींच्या पोलिसांनी परभणी रेल्वेस्थानकावरून अवघ्या चार तासांत मुसक्या आवळल्या. रितेश सुनील नरवडे (वय २१, रा. मनीषानगर, वाळूज, ता. गंगापूर), प्रदीप बाबासाहेब सुकासे (वय १९, रा. झेंडा मैदान, वाळूज, ता. गंगापूर) अशी संशयितांची नावे आहेत..पोलिसांनी सांगितले, की संशयित आरोपी रितेश नरवडे व मृत प्रथमेश हे बालपणीचे मित्र आहेत. दोघांनीही एकाच वर्गात शिक्षण घेतले. त्यामुळे रितेशचे कायम प्रथमेशच्या घरी येणे-जाणे होते. मात्र, त्यांच्यामध्ये काही दिवसांपासून वाद सुरू होता. याबाबत घरातील कुणालाही काही माहिती नव्हती. याचदरम्यान नवरात्र महोत्सवाच्या काळात रितेश त्याच्या आईला घेऊन प्रथमेशच्या घरीही आला होता. घटनेवेळी प्रथमेश रात्री नऊला जेवण केल्यानंतर घरासमोरील भागात फिरत होता. त्याच्यासोबत घरालगतचे सुजीत देवघाटोळे व विकास मनाळ दोघे मित्र नेहमीप्रमाणे बोलत होते..अशी घडली घटनायादरम्यान, दहाच्या सुमारास प्रथमेशला घरून बोलावणे आले, तेव्हा दहा मिनिटांत येतो, असे उत्तर त्याने दिले. त्यानंतर काही वेळाने तेथे रितेश व प्रदीप सुकासे आले. रितेश प्रथमेशशी थोडा वेळ बोलला व लगेच चाकू काढून त्याने प्रथमेशवर हल्ला केला. त्यांनतर रितेश व प्रदीप दुचाकीवरून पसार झाले..ही बाब सुजीत देवघाटोळ व विकास मनाळ यांनी प्रथमेशच्या घरी जाऊन सांगितली. तेव्हा प्रथमेशचे वडील प्रभाकर गायकवाड व त्याची आई घटनास्थळी आले. समोर रक्ताने माखलेल्या प्रथमेशला बघून त्यांनी हंबरडा फोडला. यात गंभीर जखमी झालेल्या प्रथमेशला बेशुद्धावस्थेत ॲम्बुलन्सने उपचारासाठी घाटी रुग्णालयात दाखल केले. मात्र, वैद्यकीय अधिकाऱ्यांनी त्यास तपासून मृत घोषित केले. प्रथमेश एकुलता एक मुलगा होता. त्याच्या बहिणीचा विवाह झालेला आहे..चार तासांत संशयित जेरबंदखुनाची घटना घडल्याची माहिती मिळाल्यानंतर पोलिसांनी घटनास्थळी धाव घेतली. रितेश व प्रदीपची माहिती घेऊन ते फरार होऊ नये यासाठी पोलिसांची तीन पथके तयार केली. तांत्रिक विश्लेषण व गुप्त बातमीदारांच्या मदतीने संशयितांच्या ठावठिकाणांची माहिती घेतली. तीनही पथकांनी रात्रभर माग काढला..Crime News : नाशिक रोड पुन्हा हादरले! मालमत्तेच्या वादातून अमोल मेश्राम यांचा क्रूर खून; दोन आरोपींना ३ तासांत अटक.घटनेनंतर त्यांनी काहीवेळ मोबाइल बंद केल्याने अडचणी आल्या. काही वेळाने त्यांनी मोबाइल सुरू करताच त्यांचा ठावठिकाणा पोलिसांना मिळाला. त्यानंतर ते छत्रपती संभाजीनगर येथून रेल्वेने परभणीला गेल्याचे समोर आले. तेव्हा कुठलाही विलंब न करता पोलिस पथकाने हैदराबादकडे रवाना होण्यासाठी रेल्वेची वाट पाहणाऱ्या रितेश व प्रदीपला परभणी रेल्वे स्थानकावरून ताब्यात घेतले. प्रथमेशचे वडील प्रभाकर गायकवाड यांनी तक्रार दिली. पोलिसांनी गुन्ह्याची नोंद केली आहे. सहायक पोलिस आयुक्त संजय सानप, विशेष पथकाचे पोलिस उपनिरीक्षक अजय शितोळे, संदीप वाघ, रमेश राठोड यांच्यासह पथकाने ही कारवाई केली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.