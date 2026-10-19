वक्फच्या चक्क ३४ एकरांवर डल्ला

वक्फच्या तब्बल ३४ एकर जमिनीवर डल्ला?
सकाळ वृत्तसेवा
बीड, ता. १९ : माजलगाव तालुक्यात वक्फ मालमत्तेवर चक्क ३४ एकरांवर डल्ला मारल्याचा धक्कादायक प्रकार उघडकीस आला आहे. मौजे निपाणी टाकळी आणि खरात अडगाव येथील अब्जावधी रुपयांच्या मौल्यवान जमिनी बोगस कागदपत्रे आणि खोट्या वारस प्रमाणपत्रांच्या आधारे भूमाफियांनी लाटल्या आहेत. या प्रकरणी जिल्हा वक्फ अधिकाऱ्यांनी पुराव्यानिशी तक्रार देऊनही माजलगाव ग्रामीण पोलिसांनी महिनाभर कोणतीही कारवाई केलेली नाही.
शासनाच्या राजपत्रात नोंद असलेल्या दर्गाह शाहीन-शाह वली व मशिदीच्या मालकीची निपाणी टाकळी येथील १५ एकर (गट क्र. २१०) आणि खरात अडगाव येथील २४ एकर ९ गुंठे (गट क्र. १३५) जमीन बळकावण्यात आली आहे. २०१७ ते २०२५ या कालावधीत बोगस मृत्यूपत्र व वारस प्रमाणपत्रे तयार करून सुमारे ३४ एकरांवर बेकायदेशीर हस्तांतरण व खरेदी-विक्री करण्यात आली. या घोटाळ्याप्रकरणी जिल्हा वक्फ अधिकारी तौफीक अहमद यांनी २२ सप्टेंबर २०२६ रोजी माजलगाव ग्रामीण पोलिस ठाण्यात रीतसर फिर्याद दिली होती; परंतु, अद्याप गुन्हा दाखल झालेला नाही. याविरोधात भ्रष्टाचार निर्मूलन समितीने आक्रमक पवित्रा घेत, २५ ऑक्टोबरपर्यंत गुन्हे दाखल न केल्यास २६ ऑक्टोबरपासून पोलिस ठाण्यासमोर उपोषणाचा इशारा दिला आहे.
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वक्फ अधिकाऱ्यांनी पुराव्यांसह फिर्याद देऊनही महिनाभर गुन्हा दाखल न होणे संशयास्पद आहे. २५ ऑक्टोबरपर्यंत आरोपींवर गुन्हे दाखल करून अटक न केल्यास २६ ऑक्टोबरपासून आम्ही पोलिस ठाण्यासमोर बेमुदत उपोषण करू. पुढील कायदा-सुव्यवस्थेच्या प्रश्नासाठी प्रशासन जबाबदार राहील.
- सादिक इनामदार, अध्यक्ष, भ्रष्टाचार निर्मूलन समिती, महाराष्ट्र राज्य