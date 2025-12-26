छत्रपती संभाजीनगर

Water Issue : येते १४७ एमएलडी पाणी; पण जाते कुठे? नियोजनावर प्रश्‍नचिन्ह

Chhatrapati Sambhajinagar Civic Issue : ऐन महापालिका निवडणुकीत छत्रपती संभाजीनगर शहरात पाण्याचा प्रश्‍न गंभीर बनला आहे.
छत्रपती संभाजीनगर - ऐन महापालिका निवडणुकीत शहरात पाण्याचा प्रश्‍न गंभीर बनला. वारंवार येणारे तांत्रिक बिघाड तसेच रोहित्र आणि पाणी उपसा पंप बंद असल्याने शहरात आठ ते दहा दिवसांआड पाणीपुरवठा होत आहे.

