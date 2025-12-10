छत्रपती संभाजीनगर

Municipal Election : कुठेही जाऊ, पण उमेदवार राहू! बंडखोरीचीही जय्यत तयारी; अनेक प्रभागांत दहापेक्षा जास्त इच्छुक

महापालिका निवडणुकीसाठी तिकीट आपल्याच हवे, असा दावा करणाऱ्या उमेदवारांची झाली गर्दी.
Municipal Election

Municipal Election

sakal

माधव इतबारे
Updated on

छत्रपती संभाजीनगर - महापालिका निवडणुकीसाठी तिकीट आपल्याच हवे, असा दावा करणाऱ्या उमेदवारांची गर्दी झाली. अनेक प्रभागांत दहापेक्षा जास्त इच्छुक असल्याने राजकीय पक्षांची डोकेदुखी वाढली.

Loading content, please wait...
Municipal election
Chhatrapati Sambhajinagar

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com