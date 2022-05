Aurangabad | धक्कादायक ! औरंगाबादेत पती-पत्नीचा निर्घृण खून, मुलगा फरार

By

औरंगाबाद : औरंगाबादमधील पुंडलिकनगर येथे आज सोमवारी (ता.२३) घरात पती-पत्नीचा कुजलेल्या अवस्थेत मृतदेह आढळला आहे. दोघांचा खून केल्यानंतर आरोपी घराला बाहेरुन कुलूप लावून फरार झाले आहेत. एकतर्फी प्रेमातून तरुणीचा खून केल्याची घटना ताजी असताना दाम्पत्याच्या खूनाची हत्या उघडकीस आल्याने औरंगाबादमध्ये (Aurangabad) खळबळ उडाली आहे. श्यामसुंदर हिरालाल कलंत्री (वय ५५) आणि किरण श्यामसुंदर कलंत्री ( ४५) अशी मृतांची नावे आहेत. श्यामसुंदर कलंत्री हे भांडे व्यापारी आहेत. घरातून दुर्गंधी येत असल्याची माहिती कलंत्री यांच्या शेजारी सविता सातपुते यांनी पोलिसांना दिली. (Wife And Husband Brutally Murdered In Aurangabad, Son Ran Away)

पोलिसांनी घराचे कुलूप तोडून प्रवेश केला असता वेगवेगळ्या मजल्यावर पती-पत्नीचे मृतदेह पोलिसांना पलंगाखाली लपवून ठेवल्याचे आढळून आले. घटना घडल्यापासून त्यांचा मुलगा आकाश हा फरार असून त्याचा फोनही बंद येत आहे. या अनुषंगाने पोलीस तपास करीत आहेत. आई-वडिलांचा मोबाईल लागत नसल्याने चिंतेत असलेली मुलगी औरंगाबादला परतली. मात्र घराला कुलुप असल्याने मावशी मानलेल्या सविता सातपुते यांच्या घरी थांबली.

त्यानंतर आज सकाळी ती घरी आली तेव्हा दुर्गंधी येत होती. सविता सातपुते यांनी याबाबत पोलिसांना माहिती दिली. पोलिसांनी घराचे कुलूप तोडून आता प्रवेश केला असता सदरील घटना उघडकीस आली.