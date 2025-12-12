Crime News: घरकाम करणाऱ्या महिलेवर जादूटोणा सुराणानगरात घरमालकीण सासू-सुनेवर गुन्हा

छत्रपती संभाजीनगर : घरकाम करणाऱ्या महिलेवर जादूटोणा केल्याप्रकरणात घरमालकीण सासू-सुनेविरोधात जिन्सी पोलिसात जादूटोण्यासह, ॲट्रॉसिटी कायद्यानुसार गुन्हा दाखल करण्यात आला. ही घटना १६ नोव्हेंबरदरम्यान सुराणानगरात घडली. रुपाली अमोल बाटिया आणि सविता बाटिया असे गुन्हा दाखल झालेल्या सून-सासूचे नाव आहे..याप्रकरणी कचरू फकिरराव घोरपडे (वय ४२, रा. अयोध्यानगर, एन-७) हे फिर्यादी आहेत. त्यानुसार त्यांची पत्नी सविता घोरपडे या मागील पाच महिन्यांपासून सविता बाटिया हिच्या घरी काम करत होत्या. दरम्यान, सविता यांची तब्येत बिघडल्याने तसेच याअगोदर त्यांना अर्धांगवायूचा आजार झाल्याने पाच नोव्हेंबरपासून बाटियाच्या घरचे काम सोडले होते. १५ नोव्हेंबर रोजी रूपाली बाटिया यांनी सविता घोरपडे यांना फोन करून बोलविले..त्यावर १६ नोव्हेंबर रोजी सकाळी फिर्यादीची पत्नी सविता बाटियाच्या घरी गेल्या. तिथे रुपालीने सकाळी ‘माझ्या घरातील दागिने चोरी गेले असून माझा तुमच्यावर विश्वास आहे; परंतु तुमचा फोटो काढून आमच्या महाराजांना पाठवायचा आहे. इतर महिलांचेही फोटो काढून मी महाराजांना पाठविले आहेत,’ असे सांगितले..महाराज ज्यांचे नाव सांगतील त्यांच्याविरोधात मी सोने चोरीचा गुन्हा दाखल करणार आहे, असेही सांगितले. त्यानंतर संशयित रूपालीची सासू सविता बाटियाने निंबू घेऊन सविता घोरपडे यांच्या डोक्यावर हात ठेवत मंत्र उच्चारले. त्यानंतर लिंबू कापले व सविता घोरपडे यांच्यावर दागिने चोरीचा संशय घेत खोटा गुन्हा दाखल केल्याचे फिर्यादीत म्हटले आहे..Pune Crime : तरुणीला मारहाण व शिवीगाळ; पोलिसांसह आठ जणांवर गुन्हा दाखल; कोथरूडमधील प्रकार!.या अघोरी प्रकारानंतर सविता घोरपडे यांना मानसिक आघात झाला. त्यांनी घरी येऊन पतीला ही हकीकत सांगितली. यात अघोरी विद्या केल्याचे फिर्यादीत म्हटले आहे.याप्रकरणी सविता बाटिया, रूपाली बाटिया या दोघींविरोधात ॲट्रॉसिटीसह जादूटोणा कायद्यानुसार गुन्हा दाखल झाला आहे. तपास सहायक निरीक्षक पोलिस आयुक्त मनोज पगारे करत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.