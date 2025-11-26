Chh. Sambhajinagar Crime: ‘ती’ने पाकिस्तानात पाठवले तीन लाख हवालाचाही वापर, पडेगावच्या महिलेची स्थानिकसह एटीएसकडून चौकशी

छत्रपती संभाजीनगर : शहरातील रहिवासी असतानाही सहा महिन्यांपासून एका प्रशस्त हॉटेलात वास्तव्यास असलेल्या महिलेच्या प्रकरणात मंगळवारी (ता.२५) एटीएस व स्थानिक पोलिस आणि गुप्तचर यंत्रणा (आयबी) यांच्याकडून पाच तास चौकशी करण्यात आली..यात तिने अफगाणी मित्र अशरफच्या भावाला हॉटेलसाठी पाकिस्तानात तीन लाख रुपये पाठविल्याची धक्कादायक बाब समोर आली आहे. विशेष म्हणजे यात व्यवहारासाठी हवालाचाही वापर केल्याचे सुरक्षा यंत्रणेतील सूत्रांकडून समजते..Kolhapur Rain : कोल्हापूर विभागात ओला दुष्काळ! ऊस उत्पादनात ३५ ते ४० लाख टनांची घट होण्याची शक्यता.शहरातील रहिवासी असतानाही सहा महिन्यांपासून जालना रस्त्यावरील एका प्रशस्त हॉटेलमध्ये राहणाऱ्या कल्पना त्रिंबकराव भागवत (वय ४५, रा. चिनार गार्डन, पडेगाव) या महिलेला सिडको पोलिसांनी शनिवारी (ता. २२) ताब्यात घेतले होते. तिच्याकडे ‘यूपीएससी’च्या वर्ष २०१७ च्या यादीत निवड झाल्याचे पत्र आढळून आले..यानंतर स्थानिक पोलिसांसह सुरक्षा यंत्रणा देखील अलर्ट मोडवर गेली. या महिलेची सुरक्षा यंत्रणानी चौकशी केल्यानंतर अनेक धक्कादायक खुलासे होत आहेत. यात तिने मित्राच्या पाकिस्तानातील भावाला हॉटेलसाठी तीन लाख रुपये पाठवल्याचे समोर आले. यात हवालाचा वापर केल्याने स्थानिक पोलिसांसह गुप्तचर यंत्रणा, एटीएसच्या अधिकाऱ्यांचीही दिवसभर धावपळ उडाली होती..दहा वर्षांनी लहान मित्रासह ‘लिव्ह इन’ही महिला तिच्यापेक्षा दहा वर्षांनी लहान अफगाणी मित्रासह लिव्ह इन रिलेशनशिपमध्ये राहत असल्याचे समजते. हा मित्र अफगाणिस्तानचा आहे. परंतु, त्याची आई आणि भाऊ पाकिस्तानात वास्तव्यास असल्याचे समजते. त्या दिशेनेही आता यंत्रणांचा तपास सुरू आहे. राज्यातील अनेक नेत्यांशी तिच्या भेटीगाठी झाल्याचे समजते. परंतु, याबाबत ठोस असे काही अद्याप समोर आले नाही..Premium|Katkari tribe exploitation: कातकरी समाजातील मुलींच्या शोषणाची भीषण कहाणी.समोर आलेल्या काही धक्कादायक बाबीमहिलेच्या बँक खात्यातून तब्बल ३२ लाखांचे व्यवहार.शहरातील बिल्डरांचेही पैसे असण्याची शक्यता.अशरफचा ठावठिकाणा उत्तरेकडील राज्यात.जयपूर दिल्लीला महिलेचे सातत्याने येणे-जाणे.दिल्लीच्या पॉवर मिनिस्ट्रीत, गृह विभागातही भेटी घेतल्याचा संशय.व्हिजा मिळत नाही अशा लोकांना द्यायची आश्वासने.बड्या बदल्यांचे काम करण्याचे आश्वासनपुण्यातील माजी कुलगुरूंचे बेस्ट आयएएस अधिकारी, सामाजिक काम असल्याचे प्रमाणपत्र सापडले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.