छत्रपती संभाजीनगर

Chh. Sambhajinagar Crime: ‘ती’ने पाकिस्तानात पाठवले तीन लाख हवालाचाही वापर, पडेगावच्या महिलेची स्थानिकसह एटीएसकडून चौकशी

Pakistan Money Transfer: छत्रपती संभाजीनगरातील महिलेने पाकिस्तानात हवालामार्फत तीन लाख रुपये पाठवल्याचा धक्कादायक खुलासा; एटीएस, स्थानिक पोलिस आणि आयबीकडून तब्बल पाच तास चौकशी. महिला सहा महिन्यांपासून हॉटेलात राहत होती; तिच्या UPSC निवडपत्रामुळे सुरक्षा यंत्रणा सतर्क झाली आहे.
Chh. Sambhajinagar Crime

Chh. Sambhajinagar Crime

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

छत्रपती संभाजीनगर : शहरातील रहिवासी असतानाही सहा महिन्यांपासून एका प्रशस्त हॉटेलात वास्तव्यास असलेल्या महिलेच्या प्रकरणात मंगळवारी (ता.२५) एटीएस व स्थानिक पोलिस आणि गुप्तचर यंत्रणा (आयबी) यांच्याकडून पाच तास चौकशी करण्यात आली.

Loading content, please wait...
Pakistan
crime
money
Chhatrapati Sambhajinagar

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com