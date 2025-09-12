छत्रपती संभाजीनगर

Chhatrapati Sambhajinagar: दुसऱ्या पत्नीने मृत पतीच्या नावे घेतली सात लाखांची भरपाई

Chhatrapati Sambhajinagar News: छत्रपती संभाजीनगरमध्ये दुसऱ्या पत्नीने मृत पतीच्या अपघाती मृत्यूनंतर सुमारे सात लाखांची भरपाई बेकायदेशीररीत्या घेतल्याचा प्रकार उघड झाला. पहिल्या पत्नीने पोलिसांकडे तक्रार दाखल केली.
Chhatrapati Sambhajinagar

Chhatrapati Sambhajinagar

सकाळ वृत्तसेवा
छत्रपती संभाजीनगर : मृत पतीच्या अपघाती मृत्यूनंतर दुसऱ्या पत्नीने सुमारे सात लाखांची भरपाई बेकायदेशीररीत्या घेतल्याचा प्रकार समोर आला आहे. रंजना सुनील पवार (वय ३५, रा. टिळकनगर, ता. कन्नड) असे नुकसानभरपाई घेणाऱ्या महिलेचे नाव आहे.

police
police investigation
Chhatrapati Sambhajinagar
Chh. Sambhajinagar crime incident
illegal second marriage
motor accident insurance claim

