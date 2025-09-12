Chhatrapati Sambhajinagar: दुसऱ्या पत्नीने मृत पतीच्या नावे घेतली सात लाखांची भरपाई

छत्रपती संभाजीनगर : मृत पतीच्या अपघाती मृत्यूनंतर दुसऱ्या पत्नीने सुमारे सात लाखांची भरपाई बेकायदेशीररीत्या घेतल्याचा प्रकार समोर आला आहे. रंजना सुनील पवार (वय ३५, रा. टिळकनगर, ता. कन्नड) असे नुकसानभरपाई घेणाऱ्या महिलेचे नाव आहे. .प्रकरणी वेदांतनगर पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. या प्रकरणी संगीता सुनील पवार (४०, रा. कन्नड) यांनी तक्रार दिली. त्यानुसार त्यांचा विवाह मे १९९६ मध्ये सुनील पवार यांच्याशी झाला. .पती सुनील व सासरच्या मंडळींनी पैसे देऊनही छळ सुरूच ठेवला. त्यामुळे फिर्यादी माहेरी गेल्या व प्रकरणात कासा पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला. न्यायालयाने तिला व मुलगी पल्लवीला पोटगीही मंजूर केली..पती-पत्नीचे नाते कायम असताना, सुनील यांनी रंजना धनसू पिठे हिच्याशी बेकायदेशीररीत्या दुसरा विवाह केला. या प्रकरणी २००२ मध्ये डहाणू न्यायालयात गुन्हा दाखल आहे. जानेवारी २०११ मध्ये शिवराई फाटा येथे अपघातात सुनील पवार यांचा मृत्यू झाला. या अपघातात गुन्हा दाखल होऊन चौकशी सुरू होती..Nanded Rain News : पंधरा दिवसांच्या प्रतीक्षेनंतर जोरदार पाऊस; खरीप पिकांना मिळाला दिलासा, पावसाचा जोर कायम राहण्याचा अंदाज.यात सुनीलच्या मृत्यूनंतर, रंजना हिने स्वतःला कायदेशीर पत्नी दाखवून मोटार अपघात प्राधिकरणात नुकसानभरपाईचा दावा दाखल केला. या प्रकरणात न्यायालयाने आदेश देत चोलामंडल एम.एस. जनरल इन्शुरन्स कंपनीकडून ६ लाख ९५ हजार रुपये व त्यावरील ९ टक्के व्याजाची रक्कम मंजूर केली. ही रक्कम रंजना हिने घेतली. हा प्रकार पहिल्या पत्नीला कळाल्यानंतर त्यांच्या तक्रारीनुसार वेदांतनगर पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.