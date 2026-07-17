Chhatrapati Sambhajinagar: महिलेचा जीव घेऊन बाळाला सोडले नदीत

बजाजनगर: ‘पैशांच्या व्यवहारातून एका महिलेचा नातलगाने गळा आवळून खून केला. शिवाय तिच्या १४ महिन्यांच्या बाळाला नदीत फेकून ठार मारले’, असा आरोप महिलेच्या वडिलांनी केला. त्या आधारे दोघांविरुद्ध वावी (जि. नाशिक) पोलिस ठाण्यात खुनाचा गुन्हा नोंद झाला. तो वाळूज एमआयडीसी पोलिस ठाण्यात वर्ग करण्यात आला. पोलिसांनी त्यांना ताब्यात घेतले..पोलिसांनी दिलेली माहिती अशी ः अब्दुल लतीफ युनूस चौधरी (रा. साजापूर, मूळ रा. उत्तर प्रदेश) यांनी दिलेल्या फिर्यादीत म्हटले, त्यांची मुलगी सायमा सलमान चौधरी (वय २६) हिचा विवाह वर्ष २०२० मध्ये सलमान अब्दुल सलाम चौधरी याच्याशी झाला होता. तिला १४ महिन्यांचा साजीम नावाचा मुलगा होता..Chhatrapati Sambhajinagar: गोपाळपूर गाव सुधारलं; समस्या कायम; अंतर्गत रस्ते ४० टक्के अपूर्ण, जल जीवनचा जलकुंभ रखडला, कचरा संकलनही होईना .तिचा पती सध्या पुण्यात राहतो. १ एप्रिल २०२६ ला सायमा मुलाला घेऊन पुण्याकडे निघाली. मात्र, ती पुण्याला पोचली नसल्याचे समोर आले. यानंतर १९ मे रोजी वाळूज एमआयडीसी पोलिस ठाण्यात ती बेपत्ता असल्याची नोंद करण्यात आली. दरम्यान, सायमाने तीन लाख रुपये बँकेत जमा केल्याच्या पावत्या आढळल्या. शिवाय ५० हजार रुपयांचा ऑनलाइन व्यवहारही झाल्याचे स्पष्ट झाले. संबंधित खाते एका नातलगाचे असल्याचे निदर्शनास आले..त्याबाबत चौकशी केली असता खातेदाराच्या वडिलांनी आपला मुलगा आणि त्याच्या मित्राने सायमा आणि तिच्या मुलाचा खून केल्याचे तक्रारीत नमूद आहे. त्यांनी पैशांच्या बहाण्याने सायमाला पंढरपूर (वाळूज एमआयडीसी परिसर) येथे बोलावून गळा आवळून तिचा खून केला. नंतर मृतदेह वावी पोलिस ठाण्याच्या हद्दीतील कणकोरी शिवारातील विहिरीत फेकला. शिवाय तिच्या १४ महिन्यांच्या मुलाला पुण्याकडे जाताना एखाद्या नदी-नाल्यात वाहत्या पाण्यात जिवंत फेकल्याचा संशयही तक्रारीत व्यक्त केला. पोलिसांनी दोघांना ताब्यात ताब्यात घेतले..Parsi Dairy License Suspended : तुकाराम मुंढेंची मोठी कारवाई! मुंबईतील शंभर वर्षांहून जुन्या पारसी डेअरीचा परवाना निलंबीत; कोट्यावधींचे साहित्य जप्त.वावी परिसरात आढळला अनोळखी मृतदेहपोलिसांनी संशयितांना घेऊन घटनास्थळाचा शोध घेतला असता वावी पोलिस ठाण्याच्या हद्दीत यापूर्वी आढळलेल्या एका अनोळखी महिलेच्या मृतदेहाची माहिती समोर आली. मृतदेहावरील कपडे, नथ, घड्याळ आणि पोशाख यावरून तो मृतदेह सायमाचाच असल्याचा दावा वडील आणि पतीने केला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.