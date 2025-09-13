Chhatrapati Sambhajinagar: आवड म्हणून वापरायची सैन्य दलाचा गणवेश; तोतया कॅप्टन रुचिकाची दिवसभर चौकशी

छत्रपती संभाजीनगर : भारतीय सैन्य दलात आपण कॅप्टन आहोत, असे भासवून समाजात वावरणाऱ्या रुचिका अजित जैन (वय ४८) हिची दौलताबाद पोलिसांनी शुक्रवारी (ता. १२) दिवसभर कसून चौकशी केली. यात ती आवड म्हणून सैन्याचा युनिफॉर्म वापरत असल्याचे प्राथमिक तपासणीत समोर आले..तिच्यावर दाखल असलेल्या गुन्ह्यात शिक्षेचे प्रमाण कमी असल्याने, तिला अटक न करता केवळ चौकशीकरिता बोलावण्यात आले. शनिवारीही (ता. १३) तिची चौकशी केली जाणार आहे. आपण भारतीय सैन्य दलात कॅप्टन असल्याचे सांगत रुचिका ही दौलताबादजवळच्या धरमपूर परिसरात २४ वर्षांपासून वावरत होती. .Beed Crime: पत्नीच्या मारहाणीत पतीचा मृत्यू; गुन्हा दाखल, कौटुंबिक वादातून अंबाजोगाई शहरातील घटना.विविध संस्था-संघटनांकडून ‘महिला लष्करी अधिकारी’ म्हणून तिने सन्मानही मिळवला. या तोतया कॅप्टनला गुरुवारी (ता. ११) पोलिसांनी बेड्या ठोकल्या. लष्कराच्या गुप्तचर खात्याला मिळालेल्या माहितीवरून ही कारवाई करण्यात आली होती. रुचिका ही धरमपूर येथे गावाजवळच ती एका आलिशान घरात राहत असे..पद्मावती देवीचे मंदिर बांधून तिने आश्रमही सुरू केला होता. एकाचवेळी ती लष्करातील कॅप्टन आणि हात पाहून भविष्य सांगणारी ‘रुचिका माँ’ म्हणून वावरायची. एक महिला लष्करात कॅप्टन असल्याचे भासवत लष्करी गणवेशात पंचक्रोशीत वावरत असल्याची माहिती लष्कराच्या गुप्तचर खात्याला तीन महिन्यांपूर्वी मिळाली. तिचे छायाचित्रही हाती लागले..त्यानंतर तिच्यावर दौलताबाद पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला. परंतु, तिच्यावर दाखल गुन्ह्यात शिक्षेचे प्रमाण कमी असल्याने रुचिकाला अटक करण्याऐवजी तिला दिवसभर चौकशीला बोलावून सायंकाळी सूचना पत्र देऊन सोडण्यात आल्याचे निरीक्षक रेखा लोंढे यांनी सांगितले. शनिवारी दिवसभर तिची पोलिसांकडून कसून चौकशी केली जाणार असल्याचे त्यांनी सांगितले..Mahadev Munde Case: महादेव मुंडे यांच्या नातेवाइकांचे पोलिसांनी नोंदवले जबाब.कुणी हरकत न घेतल्याने...सैन्याचा ड्रेस वापरला तेव्हा कुणीच हटकत नसल्याने तिने हा ड्रेस वापरण्याचा सपाटा सुरू केला. यानंतर सार्वजनिक ठिकाणी ती सैन्यदलातील कॅप्टन म्हणून वावरायला लागली. यामुळेच आजवर तिचे हे सर्व प्रकार असेच सुरू असल्याचे समोर आले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.