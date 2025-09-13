छत्रपती संभाजीनगर

Chhatrapati Sambhajinagar: आवड म्हणून वापरायची सैन्य दलाचा गणवेश; तोतया कॅप्टन रुचिकाची दिवसभर चौकशी

Army Captain: रुचिका अजित जैन हिला भारतीय सैन्यात कॅप्टन असल्याचे भासवून समाजात वावरण्याच्या प्रकरणी पोलिसांनी चौकशी केली. प्राथमिक तपासणीत ही फक्त आवड म्हणून लष्करी युनिफॉर्म वापरत असल्याचे समोर आले.
Chhatrapati Sambhajinagar

Chhatrapati Sambhajinagar

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

छत्रपती संभाजीनगर : भारतीय सैन्य दलात आपण कॅप्टन आहोत, असे भासवून समाजात वावरणाऱ्या रुचिका अजित जैन (वय ४८) हिची दौलताबाद पोलिसांनी शुक्रवारी (ता. १२) दिवसभर कसून चौकशी केली. यात ती आवड म्हणून सैन्याचा युनिफॉर्म वापरत असल्याचे प्राथमिक तपासणीत समोर आले.

Loading content, please wait...
police
Arrest
police investigation
Chhatrapati Sambhajinagar
Fake Military Officer
Military Uniform Misuse

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com