छत्रपती संभाजीनगर

Women Farmers Success: नारी श्रमशक्ती शेतीत एकवटली! पंधरा महिलांनी १५ एकरांत पिकविले १९७ क्विंटल सोयाबीन

Women Farmers Success; Farmer Group : दुष्काळी परिस्थितीतही छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यातील भिवधानोरा येथील १५ महिलांनी सामूहिक शेतीतून १५ एकरांत १९७ क्विंटल सोयाबीनचे उत्पादन घेतले.
Women farmers from Bhivdhanora celebrate their successful collective soybean harvest.

Women farmers from Bhivdhanora celebrate their successful collective soybean harvest.

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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छत्रपती संभाजीनगर: यंदा दुष्काळ असून, या परिस्थितीत शेती करणे आव्हान आहे. मात्र, परिस्थितीपुढे हात न टेकता भिवधानोरा (ता. गंगापूर) येथील कृषी कन्या शेतकरी गटातील १५ महिलांनी सामूहिक कष्टांतून १५ एकरांत सोयाबीनचे १९७ क्विंटल उत्पादन घेतले. एकरी १३.१३ क्विंटलचा उतारा मिळवत आशेची पेरणी केली.

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