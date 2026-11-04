Women Farmers Success: नारी श्रमशक्ती शेतीत एकवटली! पंधरा महिलांनी १५ एकरांत पिकविले १९७ क्विंटल सोयाबीन

छत्रपती संभाजीनगर: यंदा दुष्काळ असून, या परिस्थितीत शेती करणे आव्हान आहे. मात्र, परिस्थितीपुढे हात न टेकता भिवधानोरा (ता. गंगापूर) येथील कृषी कन्या शेतकरी गटातील १५ महिलांनी सामूहिक कष्टांतून १५ एकरांत सोयाबीनचे १९७ क्विंटल उत्पादन घेतले. एकरी १३.१३ क्विंटलचा उतारा मिळवत आशेची पेरणी केली..कृषी विभाग, पाणी फाउंडेशन आणि उमेद अभियानाच्या मार्गदर्शनातून ‘सत्यमेव जयते फार्मर कप-२०२६’ स्पर्धेत त्यांनी भाग घेतलेला आहे. हा प्रवास सोपा नव्हता. गटशेतीचा विचार कुटुंबीयांसमोर मांडला तेव्हा सुरवातीला विरोधाचा सामना करावा लागला. जमीन देण्यास कोणी तयार नव्हते. अखेर गटातील जयश्री चव्हाण यांचे पती गणेश चव्हाण यांनी जमीन देण्यास होकार दिला. त्यांची तीन शेततळीही आहेत. त्याचा सिंचनाला फायदा झाला..महिलांनी १५ जूनला नांगरणी केली. त्यानंतर फवारणी, खुरपणी, गवत काढणे, कोळपणी आणि कापणी अशी सर्व कामे एकत्रित केली. त्यामुळे मजुरीचा खर्च वाचला, इतर खर्च एकरी १५ हजार रुपये आला. साडेतीन महिन्यांच्या मेहनतीनंतर १५ एकरांतून १९७ क्विंटल सोयाबीनचे उत्पादन हाती आले. या गटात ज्योती जाधव, अर्चना चव्हाण, दीपाली चव्हाण, जयश्री चव्हाण, कल्पना चव्हाण, सुनीता चव्हाण, मनीषा चव्हाण, मीनाबाई चव्हाण, देवाका चव्हाण, सविता चव्हाण, संगीता चव्हाण, सुवर्णा चव्हाण, गंगासागर चव्हाण, प्रतीक्षा गवारे आणि मंगल चव्हाण यांचा यामध्ये समावेश आहे..असे केले व्यवस्थापनया गटाने शास्त्रीय पीक व्यवस्थापनावर भर दिला. बीबीएफ (ब्रॉड बेड फरो) पद्धत, जलतारा, चिकट सापळे, कामगंध सापळे आणि पीक व्यवस्थापनाच्या विविध नारी श्रमशक्ती शेतीत एकवटली!तंत्रांचा वापर केला. योग्य नियोजन, वेळेवर कामे आणि कृषी विभागाच्या मार्गदर्शनानुसार एसओपीची अंमलबजावणी यामुळे दुष्काळी परिस्थितीतही चांगले उत्पादन घेणे शक्य झाले..काय आहे बीबीएफ पद्धत?बीबीएफ म्हणजे रुंद वरंबा सरी पद्धत. सोयाबीन, कापूस, तूर आणि हरभरा या पिकांसाठी ही आधुनिक पेरणी पद्धत अत्यंत उपयुक्त आहे. अतिवृष्टी झाल्यास अतिरिक्त पाणी सऱ्यांमधून वाहून जाते तर कमी पावसात पाणी जमिनीत मुरण्यास मदत होते. त्यामुळे जमिनीतील ओलावा टिकून राहून पिकांचे नुकसान टाळता येते..सुरवातीला कुटुंबीयांकडून नकार मिळाल्याने वाईट वाटले. पण, ही स्वावलंबनाची पहिली पायरी समजून आम्ही प्रयत्न सुरू ठेवले. पती गणेश चव्हाण यांच्या पाठिंब्यामुळे आमचे काम सुरू झाले. या यशस्वी प्रयोगानंतर आता आम्ही कांदा उत्पादनाचे नियोजन केले आहे.- जयश्री चव्हाण, सदस्यशेतकऱ्यांच्या समस्या सोडवण्यासाठी एकत्रित शेती हा उत्तम पर्याय आहे. यामुळे उत्पादन खर्च कमी होतो आणि उत्पादन वाढते. फार्मर कप स्पर्धेच्या माध्यमातून या महिलांच्या मेहनतीने आणि योग्य मार्गदर्शनाने हा प्रयोग यशस्वी ठरला.- रवींद्र पोमणे, विभागीय समन्वयक, पाणी फाउंडेशन.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.