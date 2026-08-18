Women SHG: कृषी अवजारांसाठी महिला बचत गटांना २४ लाखांपर्यंत अनुदान

छत्रपती संभाजीनगर: नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी प्रकल्पाच्या दुसऱ्या टप्प्यात (पोकरा २.०) जिल्ह्यातील महिला बचत गटांना कृषी व्यवसायात प्रगती साधण्यासाठी अर्थसाह्य उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. गावपातळीवर कृषी अवजारे बँक स्थापन करण्यासाठी प्रकल्प मूल्याच्या ६० टक्क्यांपर्यंत व कमाल २४ लाख रुपयांपर्यंत अनुदान दिले जाणार आहे. प्रत्येक गावातून केवळ एका पात्र महिला गटाला या योजनेचा लाभ देण्यात येणार आहे, असे प्रकल्प संचालक धनश्री जाधव यांनी सांगितले. .या उपक्रमासाठी प्रकल्प गावांमधील उमेद, नवीन पुरस्कारप्राप्त तसेच इतर महिला बचत गट आणि महिलांचे ग्रामसंघ पात्र राहणार आहेत. योजनेचा लाभ घेण्यासाठी संबंधित गटात वेगवेगळ्या कुटुंबांतील किमान १० सदस्य असणे आवश्यक आहे. यापूर्वी अन्य कोणत्याही शासकीय योजनेतून कृषी अवजारे बँकेचा लाभ घेतलेल्या गटांना या योजनेचा लाभ घेता येणार नाही..Gold price prediction : सोने पुन्हा दोन लाखांवर जाणार? तज्ज्ञांनी व्यक्त केला अंदाज, चांदी दर नवा उच्चांक गाठणार.प्रत्येक गावातून केवळ एका महिला गटाची लाभार्थी म्हणून निवड करण्यात येणार आहे. एका गावातून एकापेक्षा अधिक पात्र अर्ज प्राप्त झाल्यास लाभार्थी गटाची निवड लॉटरी पद्धतीने करण्यात येईल..निवड झालेल्या महिला बचत गटांना ट्रॅक्टर व ट्रॅक्टरचलित अवजारे, बीज प्रक्रिया यंत्र, रोपण व लागवड यंत्र, मल्चिंग मशीन, कम्बाईन हार्वेस्टर तसेच फवारणी पंप यांसारखी आधुनिक कृषी यंत्रसामग्री खरेदी करता येणार आहे. प्रकल्प मूल्य २० लाख रुपयांपेक्षा अधिक असल्यास उर्वरित रक्कम राष्ट्रीयीकृत बँकेकडून कर्ज स्वरूपात घेणे बंधनकारक राहणार आहे..Pune : खड्ड्यामुळे ११ वर्षीय मुलाचा बळी! दुचाकी घसरली, मागून येणाऱ्या ट्रकने चिरडलं; वडिलांच्या डोळ्यादेखत मृत्यू, VIDEO VIRAL.इच्छुक व पात्र महिला बचत गटांनी नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी प्रकल्पाच्या अधिकृत पोर्टलवर ऑनलाइन नोंदणी करून अर्ज सादर करावेत. अधिक माहितीसाठी प्रकल्प गावातील समूह सहायक तसेच स्थानिक कृषी कार्यालयाशी संपर्क करण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.