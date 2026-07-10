छत्रपती संभाजीनगर

Farmer Success Story : मराठवाड्यातील शेतकऱ्यांसाठी नवा आशेचा किरण! 44 अंशांच्या उन्हात 'गंगामाई'ने फुलवली 'पिवळ्या खजुराची' यशस्वी शेती; एकरी 3 लाख रुपयांची हमखास कमाई

yellow date palm farming in Maharashtra : खजुराच्या रोपांची किंमत खूप जास्त आहे. तसेच बाजारात चांगल्या प्रतीची रोपं उपलब्ध होत नाहीत.
Yellow Date Palm Farming

Yellow Date Palm Farming

esakal

नानासाहेब जंजाळे
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शेंदूरवादा : दिवसेंदिवस कमी जास्त होत असलेले पर्जन्यमान निसर्गाच्या लहरीपणामुळे शेती उत्पादनात येणारी घट व त्यामुळे शेतकऱ्यांपुढे अनेक प्रश्न उभे राहतात, आता अशा परिस्थितीत सावरण्यासाठी आधार देणाऱ्या पिकांचा शोध या पुढील काळात शेतकऱ्यांना घ्यावा लागणार आहे. छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यातील गंगापूर तालुक्यातील भगतवाडी, गुरु धानोरा येथील गंगामाई कृषी उद्योगाने याचे एक चांगले उदाहरण घालून दिले आहे.

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