Farmer Success Story : मराठवाड्यातील शेतकऱ्यांसाठी नवा आशेचा किरण! 44 अंशांच्या उन्हात 'गंगामाई'ने फुलवली 'पिवळ्या खजुराची' यशस्वी शेती; एकरी 3 लाख रुपयांची हमखास कमाई

शेंदूरवादा : दिवसेंदिवस कमी जास्त होत असलेले पर्जन्यमान निसर्गाच्या लहरीपणामुळे शेती उत्पादनात येणारी घट व त्यामुळे शेतकऱ्यांपुढे अनेक प्रश्न उभे राहतात, आता अशा परिस्थितीत सावरण्यासाठी आधार देणाऱ्या पिकांचा शोध या पुढील काळात शेतकऱ्यांना घ्यावा लागणार आहे. छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यातील गंगापूर तालुक्यातील भगतवाडी, गुरु धानोरा येथील गंगामाई कृषी उद्योगाने याचे एक चांगले उदाहरण घालून दिले आहे. .कमी पाण्यावर येणाऱ्या, रोगाची बाधा न होणाऱ्या अन् रासायनिक खताची गरज भासणार नाही, अशा पिवळ्या खजुराची यशस्वी लागवड (Yellow Date Palm Farming) करत उत्पादन घेणे सुरू केले आहे. यामुळे दुष्काळग्रस्त मराठवाड्यातील शेतकऱ्यांसाठी खजुराच्या यशस्वी लागवडीने आधार देणारे नवीन पीक हाती लागले आहे..नवीन कृषी तंत्रज्ञान, नवीन पिक पद्धती, आंतरपिक पद्धतीचा अवलंब, पाण्याची बँक व काटकसरीने वापर, लागवड ते विक्री व्यवस्थापन करून शेती उद्योग यशस्वी करण्याचे काम गंगामाई कृषी उद्योग करीत आहे. खूप ऊन आणि पावसाची कमतरता असणाऱ्या प्रदेशात येणारे खजूर पिक. या पिकाची छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यातील शेंदूरवादा परिसरातील भगतवाडी शिवारात यशस्वी लागवड करून उत्पादन करत घेत शेतकऱ्यांना नव्या पिकाचा पर्याय दिला आहे..गंगामाई कृषी उद्योगाचे प्रमुख पद्माकरराव हरीभाऊ मुळे यांच्या कल्पकतेतून आणि पाठबळामुळेच शेतीत नवनवीन प्रयोग करत असून त्यांच्या मार्गदर्शनामुळेच खजुराचीही यशस्वी लागवड करू शकल्याचे सांगुन येथील जनसंपर्क अधिकारी संजय अंबादास पाटील व समन्वयक मोहनराव तपसे म्हणाले, की आपल्याकडे हल्ली 44 अंशांपर्यंत तापमान जात असल्याने खजूर लागवडीसाठी पुरक वातावरण होत आहे. गंगामाई कृषी उद्योगाने 2018 मध्ये पाण्याचा निचरा होणाऱ्या 10 एकरमध्ये गुजरातमधून 3 हजार ते साडेतीन हजार रुपये प्रति रोप दराने खजुराचे रोप आणून 25 बाय 25 अंतरावर लागवड करत प्रति झाड 20 ते 30 किलो शेणखत आणि जमिनीच्या धारण क्षमतेनुसार ठिबकद्वारे गरजेपुरते पाण्याचे नियोजन सुरू आहे..Beed Farmer Successful Story : 50 हजारांची नोकरी सोडली अन् 63 व्या वर्षी बीडच्या माळरानावर पिकवलं 'काळं सोनं'; उच्चशिक्षित शेतकऱ्याची दुष्काळावर मात, कसं फिरवलं नशीब?.निसर्गाने साथ दिली तर एका झाडाला दीडशे किलो पर्यंत उत्पादन मिळते. यंदा वातावरणातील बदलामुळे प्रती झाड 50 ते 75 किलो खजूर लगडले आहेत. लागवड सुरवातीला एकरी 2 लाख 75 हजार रुपये खर्च आला. लागवड खर्च एकदाच करावा लागतो. पुढे किमान 20 ते 25 वर्षे एकरी किमान तीन लाख रुपये हमखास उत्पन्न मिळू शकते. शेतकऱ्यांनी एकरभर तरी पिवळ्या खजुराची लागवड करावी किंवा तसे शक्य होत नसेल, तर किमान बांधावर जरी झाडे लावले तरी पुरक उत्पन्न मिळू शकेल. अशा पद्धतीने शेतकऱ्यांनी व्यावसायिक दृष्टिकोन ठेऊन शेतीला प्राधान्य देणे गरजेचे आहे..सेंद्रिय शेतीला प्राधान्य....गंगामाई कृषी उद्योगात खजूर शेती पिकवण्यासाठी नर व मादीची लागवड करून परागीकरण करणे अनिवार्य आहे. तरच खजुराचे भरघोस उत्पादन मिळते. विशेष म्हणजे, सेंद्रिय शेती, समतोल खतांचा वापरास महत्त्व देऊन रसायनमुक्त फळांचे उत्पादन घेतले जाते. बहर धरण्याआधी प्रति झाड 25 किलो शेणखत, सूक्ष्म अन्नद्रव्य, लिंबोळी पेंड आदींचा वापर केला जातो. डिसेंबर, जानेवारी महिन्यात बहार धरला जातो. कोट्यावधी लिटर साठवण क्षमता असलेले शेततळे पावसाळ्यात पाणीसाठा होतो. याच वॉटर बँकेतून गरजेनुसार ठिबकद्वारे पिकांना पाणी दिले जाते..Pomegranate Side Effects : डाळिंब खाल्ल्याने वाढू शकते 'या' रुग्णांची डोकेदुखी; अतिसेवनाने आरोग्यावर होतात उलटे परिणाम!.'गंगामाई'च्या बहुगुणी खजुराला कायम मागणीपिकांमध्ये विविधता जपताना बाजारपेठ व विक्री व्यवस्थापन ही चांगले आहे. या उद्योगाने फळाची प्रतवारी करून विक्री करण्याचे तंत्र स्वीकारले आहे. कंपनीचे विविध उद्योग व संस्थांमध्ये व्यक्तींच्या मागणीनुसार फळांचा पुरवठा केला जातो. शिवाय, छत्रपती शाहू महाराज शिक्षण संस्थेच्या प्रवेशद्वाराजवळ स्टॉल थाटला जातो. शहरी ग्राहक तेथून खरेदी करतात.ओल्या खजुराला खूप चांगला भाव आहे. खजूर खाल्याने मेंदू, हृदय, हाडांना बळ मिळते. त्वचा आणि केस, वंध्यत्व, रक्तदाब कमी करणे, हाडांच्या आरोग्यासाठी, प्रसूती,जास्तीत जास्त पोषणमुल्य असल्याने आहारात त्याचा सर्वत्र वापर केला जातो. फायबर, पोटॅशियम, कॅल्शियम, मॅग्नेशियम, लोह (आयर्न) व आणि व्हिटॅमिन बी-कॉम्प्लेक्स अँटिऑक्सिडंट्स भरपूर मिळतात..शेकडो हातांना बारमाही रोजगार...सर्वांत महत्त्वाचे ग्रामीण भागात रोजगाराच्या संधी नसताना गंगामाई कृषी उद्योगाने परिसरातील मजुरांना मोठ्या प्रमाणावर रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून दिल्या आहे. या कृषी उद्योगाच्या वेगवेगळ्या ठिकाणी बाराही महिने किमान 250 महिला व शंभराहून अधिक पुरुषांच्या हाताला काम मिळते आहे. त्यातून स्थानिक रोजगार निर्माण होण्यास मदत झाली आहे..Snake Safety in Monsoon : सापाची पिल्ले दिसायला लहान, पण जन्मापासूनच असतात विषारी; पावसाळ्यात शेतात जाताना 'या' 4 गोष्टींची घ्या काळजी, सर्पदंशानंतर नकोत घरगुती उपाय.खजूर लागवडीसाठी राजस्थान सरकारसारखे अनुदान द्यावेखजुराच्या रोपांची किंमत खूप जास्त आहे. तसेच बाजारात चांगल्या प्रतीची रोपं उपलब्ध होत नाहीत. तसेच खजुराचे फळ परिपक्व होण्यास लागणारा कालावधी अधिक असतो. त्यामुळे खजूराला बाजारात विशेष मागणी असून देखील महाराष्ट्रातील शेतकरी खजूराची लागवड करत नाही. राजस्थान सरकार खजूर लागवडीला 75 टक्के अनुदान देत आहे. सरकारच्या अनुदानामुळे राजस्थानमधील शेतकरी खजूर पिकाला पसंती देत असल्याचं शेतकरी सांगतात. राज्य सरकारनं पुढाकार घेऊन खजूर लागवडीसाठी अनुदान देऊन राजस्थान सरकारसारखं प्रोत्साहन द्यावं, अशी मागणी शेतकरी करत आहेत..सध्या हवामानातील अनिश्चितता आणि निसर्गाचा वाढता लहरीपणा शेतीसमोर मोठे आव्हान निर्माण करत आहे. अशा परिस्थितीत कोरडवाहू शेतीच्या शाश्वत उत्पन्नासाठी पारंपरिक पिकांसोबत वेगवेगळ्या फळपिकांची व वृक्षशेतीची जोड देण्याची गरज आहे. याच दृष्टीकोनातून शेतकऱ्यांसाठी शाश्वत शेतीची आदर्श मॉडेल्स उभी करण्यावर आमचा भर आहे. उत्पादन खर्च कमी ठेवून, उपलब्ध संसाधनांचा प्रभावी वापर करत आणि परवडणाऱ्या तंत्रज्ञानाचा अवलंब करून उत्पादन खर्चाला परवडतील आशा कृषी उत्पादनावर आम्ही भर दिलेला आहे.-पद्माकरराव मुळे अध्यक्ष, गंगामाई कृषी उद्योग, छत्रपती संभाजीनगर.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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