Crime News: वाळूजमधील नोकरी करणाऱ्या तरुणीने उचले टोकाचे पाऊल; छत्रपती संभाजीनगर येथील प्रकरण, मित्राविरुद्ध गुन्हा दाखल

छत्रपती संभाजीनगर : शहरातील आविष्कार कॉलनीमध्ये निकिता रवींद्र पवार (वय २४, रा. वांजूळ पोही, ता. राहुरी, जि. अहिल्यानगर) या तरुणीने गळफास घेऊन ७ सप्टेंबरला आत्महत्या केली होती. .तिच्या मित्राने तिला लग्नाचा तगादा लावल्याने तिने हे टोकाचे पाऊल उचलल्याची तक्रार ओम रवींद्र पवार यांनी दिली. त्या आधारे सिडको पोलिस ठाण्यात श्रेयस दिलीप पुराणे (रा. करंजगाव, ता. नेवासा) याच्याविरुद्ध आत्महत्येस प्रवृत्त केल्याचा गुन्हा शनिवारी (ता. १३) नोंद झाला..तक्रारीचा आशय असा ः निकिता ही बी फार्मसी झाल्यानंतर दोन महिन्यांपासून वाळूजमधील एका कंपनीत नोकरी करीत होती. इयत्ता बारावीपासून तिची श्रेयससोबत ओळख होती. आपल्याशी लग्न कर म्हणून त्याने तिच्याकडे कायम तगादा लावला होता. .हा प्रकार तिने कुटुंबीयांनाही सांगितला होता. दरम्यान, ६ सप्टेंबरला निकिताने तिच्या आईला फोन करून सांगितले, 'श्रेयस हा तू माझ्यासोबत पूर्वीसारखे संबंध ठेवले नाही तर मी माझ्याकडचे व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल करीन', अशी धमकी दिल्याचे सांगितले. .त्यावर कुटुंबीयांनी तिला सुटी घेऊन गावी ये असे सांगितले. पण, तिने ७ सप्टेंबरला गळफास घेतला. या तक्रारी आधारे पोलिसांनी श्रेयसविरुद्ध गुन्हा नोंद केला. अधिक तपास उपनिरीक्षक राडकर करत आहेत.