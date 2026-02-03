Latur Crime: लातुरात जुन्या वादातून तरुणाचा खून; दोघांना पाच दिवस पोलिस कोठडीत ठेवण्याचे आदेश!

लातूर : मागील भांडणाच्या कारणावरून तरुणाचा खून करण्यात आला. ही घटना रविवारी (ता. एक) रात्री घडली. या प्रकरणी पोलिसांनी दोन तरुणांना ताब्यात घेतले. त्यांना सोमवारी न्यायालयासमोर उभे केले असता पाच दिवसाची पोलिस कोठडीत ठेवण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत. या प्रकरणी विवेकानंद चौक पोलिस ठाण्यात गुन्हा नोंद करण्यात आला..सोलापूरला बुलेट ट्रेनचे ऐतिहासिक गिफ्ट! पुणे एक तासात, हैदराबाद सव्वा, तर मुंबई अडीच तासांत गाठणे होणार शक्य...डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर चौकात रविवारी रात्री पावणे अकराच्या सुमारास प्रज्ज्वल उर्फ गोट्या मस्के (वय २१, रा. वैशाली बौद्ध विहार, बौद्धनगर) याला गणेश गायकवाडने जुन्या वादावरून शिविगाळ आणि चाकूने पोटात वार केले..तसेच भीमा सूर्यवंशीने प्रज्ज्वलचा चुलत भाऊ आतिष बाबासाहेब मस्के (वय २३)) याच्यावर कोयत्याने वार करण्याचा प्रयत्न केला. पण आतिषने वार चुकवला. दरम्यान, गंभीर जखमी झालेल्या प्रज्ज्वलला विलासराव देशमुख शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयात दाखल करण्यात आले. उपचार सुरू असताना त्याचा मृत्यू झाला. या प्रकरणी पोलिसांनी गणेश गायकवाड व भीमा सूर्यवंशीला ताब्यात घेतले, अशी माहिती पोलिस निरीक्षक संतोष पाटील यांनी दिली..अमित देशमुखांनी उपचारासाठी पाठवलेमहापूर येथील प्रचार सभा संपवून रविवारी रात्री आमदार अमित देशमुख बाभळगावकडे निघाले होते. यावेळी चौकात तरुणावर चाकूहल्ला होत असल्याचा थरार त्यांच्या निदर्शनास आला. त्यांनी वाहन थांबवताच हल्लेखोर पळून गेले. हल्ल्यात जखमी झालेल्या तरुणाला त्यांनी तातडीने उपचारासाठी रुग्णालयात पाठवले..Deputy CM Sunetra Pawar: उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार आज कऱ्हाड दौऱ्यावर; विदीप जाधव यांच्याही कुटुंबीयांची भेट घेणार!.जखमीवर आवश्यक ते उपचार करण्याच्या सूचनाही डॉक्टरांना दिल्या. तसेच घटना घडल्यानंतर पोलिस यंत्रणेशी संपर्क साधला. या प्रकरणाची सखोल चौकशी करून गुन्हेगारांना अटक करण्यात यावी, अशा सूचनाही पोलिसांनी दिल्या होत्या. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.