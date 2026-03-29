छत्रपती संभाजीनगर

Chhatrapati Sambhajinagar firing : छत्रपती संभाजीनगर गोळीबारचा थरार, तरूणाने स्वत:वरच गोळी झाडून घेतली, डोक्याच्या आरपार गेली गोळी

youth shot himself Sambhajinagar : छत्रपती संभाजीनगरमध्ये धक्कादायक गोळीबाराची घटना समोर आली आहे. एका तरुणाने स्वतःवरच गोळी झाडल्याने परिसरात मोठी खळबळ उडाली आहे.
esakal

Sandeep Shirguppe
Updated on

Sambhajinagar shooting news : छत्रपती संभाजीनगर शहरातील एन-६ सिडको परिसरातील साईनगर येथे शनिवारी रात्री उशिरा गोळीबाराची धक्कादायक घटना घडली. समीर नाईक (वय ३१) या तरुणाच्या राहत्या घरातच ही घटना घडली असून गोळी कानाजवळून डोक्याच्या आरपार गेल्याने तो गंभीर जखमी झाला आहे. समीरने स्वतःवरच गोळी झाडून आत्महत्येचा प्रयत्न केल्याचा प्राथमिक संशय व्यक्त केला जात आहे.

Loading content, please wait...
crime
Crime News
crime news in marathi
crime news in aurangabad
Crime Against Youth
crime news marathi
Chhatrapati Sambhajinagar

