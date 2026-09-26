Ausa News : ओमराजेंबाबत आदित्य ठाकरेंचा ‘सॉफ्ट कॉर्नर’? बंडखोरी केलेल्या खासदारावर थेट बोलणे टाळले; ‘यायला हवे होते’ एवढेच उत्तर

औसा - मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यावर जोरदार टीका करणारे शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाचे नेते आदित्य ठाकरे यांनी पक्षाशी बंडखोरी करून शिंदे गटात गेलेले खासदार ओमराजे निंबाळकर यांच्याबाबत मात्र थेट भाष्य करणे टाळले. शेतकरी प्रश्नावर तावशी ताड येथे गेल्या सहा दिवसांपासून उपोषण करणाऱ्या छावाचे विजयकुमार घाडगे यांची भेट घेण्यासाठी खासदार निंबाळकर आले नसल्याबाबत विचारले असता, ‘त्यांनी यायला हवे होते,’ एवढीच प्रतिक्रिया देत आदित्य ठाकरे यांनी या विषयाला अधिक बोलणे टाळले..ओमराजे निंबाळकर हे यापूर्वी उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील शिवसेना (उबाठा) गटात होते. गतवर्षी झालेल्या अतिवृष्टीच्या काळात त्यांनी रात्री पुरातून वाट काढत पूरग्रस्तांना मदत केली होती. त्यांच्या या कामाचे पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनीही कौतुक केले होते. मात्र, काही दिवसांपूर्वी निंबाळकर यांनी शिंदे गटात प्रवेश केला. त्यामुळे त्यांच्या राजकीय भूमिकेकडे जिल्ह्याचे लक्ष लागले आहे..दरम्यान, शेतकरी प्रश्नांवर छावाच्या वतीने विजयकुमार घाडगे हे तावशी ताड येथे उपोषणाला बसले आहेत. उपोषणाला सहा दिवस उलटूनही मतदारसंघाचे खासदार निंबाळकर यांनी भेट दिली नसल्याचा मुद्दा आदित्य ठाकरे यांच्या दौऱ्यात उपस्थित करण्यात आला. ‘खासदार इकडे आले नाहीत,’ असे निदर्शनास आणून दिल्यावर त्यांनी ‘यायला हवे होते,’ असे सांगितले.यानंतर ‘उद्धव ठाकरे यांची शिकवण ते एवढ्या लवकर विसरले का?’ असा थेट प्रश्न आदित्य ठाकरे यांना करण्यात आला. त्यावर ‘बहुतेक ते विसरले असतील,’ अशी प्रतिक्रिया देत त्यांनी निंबाळकर यांच्या भूमिकेवर अधिक भाष्य करण्याचे टाळले..विशेष म्हणजे, याच दौऱ्यात आदित्य ठाकरे यांनी राज्य सरकार आणि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यावर शेतकरी प्रश्नांवरून जोरदार टीका केली. मात्र, पक्षाशी बंडखोरी करून वेगळ्या गटात गेलेल्या ओमराजे निंबाळकर यांच्यावर थेट टीका करण्याचे त्यांनी टाळल्याने राजकीय वर्तुळात चर्चेला उधाण आले आहे..निंबाळकर यांच्या पूर्वीच्या पक्षीय भूमिकेपासून ते सध्याच्या राजकीय वाटचालीपर्यंत अनेक प्रश्न उपस्थित असताना आदित्य ठाकरे यांनी केवळ ‘यायला हवे होते’ आणि ‘बहुतेक विसरले असतील’ एवढ्याच शब्दांत प्रतिक्रिया दिली. त्यामुळे मुख्यमंत्री फडणवीसांवर आक्रमक भूमिका घेणाऱ्या आदित्य ठाकरेंचा बंडखोरी करून पक्ष सोडलेल्या ओमराजेंबाबतचा संयम हा चर्चेचा विषय ठरला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.