मराठवाडा

Baba Farjan Raid : छत्रपती संभाजीनगरमध्ये खळबळ ! डॉन बाबा फर्जनच्या मृत्यूनंतर पोलिसांची मोठी कारवाई, घरावरील धाडीत सापडले कोट्यवधींचे घबाड

Huge Cash Seizure : छत्रपती संभाजीनगरमध्ये बाबा फर्जन यांच्या मिटमिटा येथील बंगल्यावर गुन्हे शाखेचा गुप्त छापा. ही कारवाई त्यांच्या मृत्यूनंतर अवघ्या महिन्याभरातच करण्यात आली. या कारवाईतून जुन्या गुन्हेगारी प्रकरणांची उकल होण्याची शक्यता.
Crime Branch officials conducting a late-night raid at Baba Farjan’s bungalow in Mitmita

Crime Branch officials conducting a late-night raid at Baba Farjan’s bungalow in Mitmita

esakal

Yashwant Kshirsagar
Updated on

छत्रपती संभाजीनगर शहरात ९० च्या दशकात दहशत आणि दबदबा गाजवणाऱ्या तथाकथित बाबा फर्जन यांच्या मिटमिटा येथील बंगल्यावर शहर गुन्हे शाखेने अत्यंत गोपनीय पद्धतीने छापा टाकला. संबंधित डॉनच्या मृत्यूनंतर अवघ्या एक महिन्याभरातच ही मोठी कारवाई करण्यात आली.

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