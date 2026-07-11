Baba Farjan Raid : छत्रपती संभाजीनगरमध्ये खळबळ ! डॉन बाबा फर्जनच्या मृत्यूनंतर पोलिसांची मोठी कारवाई, घरावरील धाडीत सापडले कोट्यवधींचे घबाड

छत्रपती संभाजीनगर शहरात ९० च्या दशकात दहशत आणि दबदबा गाजवणाऱ्या तथाकथित बाबा फर्जन यांच्या मिटमिटा येथील बंगल्यावर शहर गुन्हे शाखेने अत्यंत गोपनीय पद्धतीने छापा टाकला. संबंधित डॉनच्या मृत्यूनंतर अवघ्या एक महिन्याभरातच ही मोठी कारवाई करण्यात आली. .शुक्रवारी मध्यरात्री १ वाजेपर्यंत ही कारवाई सुरू होती. या धाडीत कोट्यवधी रुपयांची रोख रक्कम, सोन्या-चांदीचे दागिने आणि काही शस्त्रे जप्त करण्यात आल्याची माहिती सूत्रांनी दिली आहे. आज दुपारी साडे बारावाजता पोलीस आयुक्त यांची पत्रकार परिषद घेण्यात येणार असून, त्यात या कारवाईची पूर्ण माहिती देण्यात येणार आहे..बाबा फर्जन उर्फ फर्जन याचा १९९० च्या दशकात शहरात मोठा दबदबा होता. जमिनीच्या व्यवहार, मोठ्या आर्थिक देवाणघेवाणी आणि इतर अनेक क्षेत्रांत त्यांचा प्रभाव असल्याचे सांगितले जाते. सिटी चौक आणि मिटमिटा परिसरात त्याची दोन घरे होती. विविध सामाजिक आणि धार्मिक संघटनांचे अध्यक्षपद त्यांनी भूषवले होते. अपक्ष उमेदवार म्हणून त्यांनी विधानसभेची निवडणूकही लढवली होती. तत्कालीन काही राजकीय नेते आणि गुन्हेगारांची त्यांच्या घरी नियमित ये-जा असायची. त्याच्या घरात होणाऱ्या बैठका शहरातील गुन्हेगारी आणि राजकीय वर्तुळात चर्चेचा विषय बनल्या होत्या..गेल्या काही वर्षांत त्यांचा सक्रिय प्रभाव कमी झाला असला तरी त्यांच्या अफाट संपत्ती आणि आर्थिक व्यवहारांची चर्चा कायम होती. महिनाभरापूर्वी आजारपणामुळे त्याचे निधन झाले. त्यानंतर गुन्हे शाखा, आर्थिक गुन्हे शाखा आणि वरिष्ठ पोलिस अधिकाऱ्यांनी संयुक्तपणे ही कारवाई केली..Crime News: ४ वर्षांच्या पुतणीवर लैंगिक अत्याचार करून खून करणाऱ्या नराधम झीशानचा एन्काऊंटरमध्ये अंत.पोलिसांनी अत्यंत गोपनीय पद्धतीने ही मोहीम राबवल्याने शहरात खळबळ माजली आहे. या कारवाईतून बाबा फर्जन याच्या काळातील अनेक जुन्या प्रकरणांची उकल होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. जप्त केलेल्या मालमत्तेची किंमत कोट्यवधी रुपये असल्याचे प्राथमिक अंदाज आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.