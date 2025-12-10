Jalna News : बदनापूरहून पळाल्या, गाठले नेपाळ; नऊ दिवसांनी मुंबईतून ताब्यात; बेपत्ता दोन मुलींचा दोन हजार किमी प्रवास

जालना - बदनापूर शहरातील दोन मुली शाळेत जात असल्याचे सांगून घराबाहेर पडल्या. घरी न परतल्याने कुटुंबीयांनी शोध घेतला. यश न आल्याने अखेर बेपत्ता झाल्याची तक्रार दाखल केली. पोलिसांनी आपले काम सुरू केले. शोध घेता घेता त्या मुंबईत सापडल्या..पण, त्यांनी केलेला प्रवास पोलिसांना चक्रावून टाकणारा होता. मुलींनी चक्क नेपाळ भ्रमंती केली. दोन हजार १५० किलोमीटरचा प्रवास करत त्या मुंबई येथील कळवा भागात आल्या. तेथून त्यांना मंगळवारी (ता. नऊ) रात्री ताब्यात घेण्यात आले.बदनापूर येथील चौदा, पंधरावर्षीय मुली एक डिसेंबरला बेपत्ता झाल्यानंतर बदनापूर पोलिसांत तक्रार दाखल झाली होती. पोलिसांनी मुलींकडील मोबाइलची माहिती घेऊन व्हॉट्सॲपवर एक लिंक पाठविली. ती लिंक ओपन केल्यानंतर त्या दोघी नेपाळमधील जनकपूर येथे आइस्क्रीम खाताना पोलिसांना दिसल्या..त्यानंतर अपर पोलिस अधीक्षक आयुष नोपाणी यांनी नेपाळ पोलिसांशी संपर्क साधून मुलींची माहिती दिली. मात्र, या मुलींनी सिम कार्ड बंद करून मिळेल तेथे वायफायचा वापर केल्याने पोलिसांना त्यांना ‘ट्रेस’ करणे कठीण जात होते. पोलिसांचे पथक नेपाळमध्ये दाखल झाले. मुली जनकपूर येथे दोन दिवस हॉटेलमध्ये थांबल्या..शिवाय जानकी मंदिरासह इतर ठिकाणी भ्रमंती केली. त्यानंतर पुन्हा जनकपूर ते जैननगर (बिहार) रेल्वेद्वारे आल्या. जैननगर येथून पवन एक्स्प्रेसने मुंबईची वाट धरली. रेल्वेमध्ये प्रवासी आदित्य संतोष झा (रा. कळवा, ठाणे) याचे वायफाय घेऊन या मुलींनी व्हॉट्सॲप सुरू केल्यानंतर पोलिसांनी त्यांना पुन्हा ‘ट्रेस’ केले.शिवाय बिहारपासून आदित्य झाचा मोबाइलदेखील पोलिस ‘ट्रेस’ करत होते. पोलिसांनी आदित्य झा याला शोधल्यानंतर मुली मुंबई येथे कळवा येथे आल्याचे कळले. पोलिस पथकाने कळवा गाठले आणि मंगळवारी (ता. नऊ) रात्री उशिरा दोघींना ताब्यात घेतले..म्हणून गेल्या नेपाळलाया दोन्ही मुली अनेक दिवसांपासून इंटरनेटवर पर्यटनासाठी प्रमुख दहा देशांचा शोध घेत होत्या. त्यामुळे नेपाळला जाण्यासाठी पासपोर्टची गरज नसून आधार कार्डवर प्रवेश मिळतो, अशी माहिती त्यांना मिळाली. आम्ही फिरण्यासाठी गेलो, असे मुलींना पोलिसांना सांगितले..मुंबईमध्ये खोली करून राहण्याची होती तयारीनेपाळ फिरून झाल्यानंतर मुंबईकडे येताना रेल्वेमध्ये आदित्य झा याच्यासोबत मुलींची ओळख झाली. मुंबईमध्ये खोली करून देण्यासाठी मदत करा, अशी विनंती मुलींनी झाकडे केली. परंतु, सोमवारी (ता. आठ) रात्री उशिरा मुली मुंबईमध्ये दाखल झाल्याने झा वडिलांसोबत त्यांना घरी घेऊन गेला. तांत्रिक तपासाच्या आधारावर पोलिस आज झाच्या घरी गेले व तेथे मुली आढळल्या..बदनापूरहून दोन मुली एक डिसेंबरला बेपत्ता झाल्या होत्या. त्यांच्याकडे बारा हजार रुपये होते. तांत्रिक तपासामध्ये त्या नेपाळला गेल्याचे समोर आल्यानंतर नेपाळ पोलिसांशी संपर्क करून पथक पाठविले. तेथील तपासात मुली नेपाळहून मुंबईला निघाल्याचे कळले. मुलींची रेल्वेमधील एक प्रवाशासोबत ओळख झाल्याने त्याने त्यांना घरी आश्रय दिला. पोलिसांनीही दोन हजार १५० किलोमीटरचा प्रवास करून मुलींना मुंबई येथून ताब्यात घेतले.- आयुष नोपणी, अपर पोलिस अधीक्षक, जालना.माझी मुलगी आणि तिच्या मैत्रिणीने एक डिसेंबरला शाळेत कार्यक्रम असल्याने आम्हाला उशीर होईल, असे सांगितले होते. त्यांनी शाळेच्या गणवेशाऐवजी साधे कपडे घातल्याने शंका आली नाही. मात्र, त्या न परतल्याने बदनापूर पोलिस ठाण्यात तक्रार नोंदविली. पोलिसांनी मुलींच्या शोधासाठी खूप परिश्रम घेतले. मुली सुखरूप घरी येणार असल्याचा आनंद आहे.- बेपत्ता झालेल्या मुलीची आई.असा केला प्रवासबदनापूर येथून एक डिसेंबरला मुली जालन्यात दाखल झाल्या. तपोवन एक्स्प्रेसने मुंबई सीएसटीला पोचल्या. तेथून लोकमान्य टिळक टर्मिनस आणि येथून दोन डिसेंबरला पवन एक्स्प्रेसने जैननगरला (बिहार) पोचल्या. त्यानंतर जैननगर ते जानकपूर (नेपाळ) रेल्वेने नेपाळमध्ये गेल्या. येथे दोन दिवस हॉटेलवर थांबल्या. येथे भ्रमंती करून पुन्हा दोन दिवसांनी जानकपूर (नेपाळ) येथून जैननगर (बिहार) येथे गेल्या. त्यानंतर पुन्हा पवन एक्स्प्रेसने मुंबईला आल्या. या सर्व प्रवासादरम्यान आठ हजार रुपये खर्च झाल्याचे त्यांनी पोलिसांना सांगितले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.