मराठवाडा

Jalna News : बदनापूरहून पळाल्या, गाठले नेपाळ; नऊ दिवसांनी मुंबईतून ताब्यात; बेपत्ता दोन मुलींचा दोन हजार किमी प्रवास

बदनापूर शहरातील दोन मुली शाळेत जात असल्याचे सांगून घराबाहेर पडल्या.
two girls journey

two girls journey

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

जालना - बदनापूर शहरातील दोन मुली शाळेत जात असल्याचे सांगून घराबाहेर पडल्या. घरी न परतल्याने कुटुंबीयांनी शोध घेतला. यश न आल्याने अखेर बेपत्ता झाल्याची तक्रार दाखल केली. पोलिसांनी आपले काम सुरू केले. शोध घेता घेता त्या मुंबईत सापडल्या.

Loading content, please wait...
Jalna
police
Mumbai
nepal
Journey
Young Girls

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com