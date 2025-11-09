मराठवाडा

Marathwada Politics : बहुजन विकास आघाडी आता मराठवाड्यातही; बिलोलीतील विपुल पटणे यांचा बहुजन विकास आघाडीत प्रवेश!

Municipal Elections : हितेंद्र ठाकूर यांच्या उपस्थितीत विपुल पटणे व कार्यकर्त्यांचा बहुजन विकास आघाडीमध्ये प्रवेश.
Vipul Patne joins Bahujan Vikas Aghadi in Biloli

Vipul Patne joins Bahujan Vikas Aghadi in Biloli

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

विरार : बिलोलीच्या सर्वांगीण विकासासाठी माजी हितेंद्र ठाकूर यांची बहुजन विकास आघाडी मोठ्या इर्षेने मैदानात उतरली आहे. आज ठाकुरांच्या प्रमुख उपस्थितीत पक्षप्रवेश करण्यात आला . त्यात विपुल पटणे आणि त्यांच्या असंख्य कार्यकर्त्यांचा समावेश होता. यावेळी पटणे यांनी पक्षप्रमुख हितेंद्र ठाकूर यांचे आशीर्वाद घेतले.

Vipul Patne joins Bahujan Vikas Aghadi in Biloli
हितेंद्र ठाकूर मैदानात!
Loading content, please wait...
Marathwada
political
political parties
Municipal election
political alliances in Maharashtra

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com