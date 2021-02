दोन मित्रांची 2021 ची शिवजयंती ठरली अखेरची! घरी परतत असताना अपघातात दोघांचा मृत्यू

माजलगाव (जि. बीड) : शहरापासून जवळच असलेल्या केसापुरी वसाहत येथे उसाने भरलेल्या उभ्या ट्रॉलीची धडक होऊन दुचाकीवरील दोन तरूण जागीच ठार झाले आहेत. हे तरुण शिवजयंतीवरून घरी परतत होते. तर या अपघातामध्येच एक जण गंभीर जखमी झाल्याची घटना रविवारी (ता. 21) रात्री अकरा वाजण्याच्या दरम्यान घडली आहे. शहरापासून केसापूरी वसाहतकडे जात असलेल्या दुचाकीने उसाने भरलेल्या उभा असलेल्या ट्रॉलीला धडक दिली. या धडकेत दुचाकीवरील रविराज रामहरी शेंडगे (वय 20 वर्षे) (रा.उमरी) तर विवेक भागवत मायकर (वय 21 वर्षे) (रा. पिंपळगाव नाकले) या दोन तरूणांना डोक्याला गंभीर दुखापत झाल्याने त्यांचा जागीच मृत्यु झाला. शहरातील वीज ग्राहकांकडे एक कोटी थकबाकी; महावितरणची वसुलीसाठी ग्राहकांच्या... तिसरा ओंकार काळे हा देखील जखमी असून उपचारासाठी औरंगाबाद याठिकाणी हलविण्यात आले आहे. या अपघाताच्या घटनेनं परिसरात हळहळ व्यक्त केली जात आहे. माजलगाव परिसरात मागील काही दिवसांपासून अपघातांचे प्रमाण वाढलेले दिसत आहे. याचं मुख्य कारण असुरक्षित उसाची वाहतूक तसेच ट्रॉलीला रिप्लेक्टर नसणे, अर्ध्या रस्त्यात ऊसाची ट्रॉली उभा करणे, यामुळे अपघातांची मालिका सतत सुरुच आहे.

Web Title: Beed accident news two friends died in road accident near majalgaon