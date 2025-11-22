Beed : उपमुख्यमंत्री अजित पवारांच्या ताफ्यातील गाडीची दुचाकीला धडक, पती-पत्नी अन् दोन लहान मुलं जखमी

बीड, किल्लेधारूर (ईश्वर खामकर) उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या ताफ्यातील गाडीने दुचाकीला धडक दिल्यानं भीषण अपघात झालाय. या अपघातात चौघेजण जखमी झाले आहेत. जखमींमध्ये पती पत्नी आणि त्यांच्या दोन मुलांचा समावेश आहे. धारूरहून केजच्या दिशेने अजित पवार यांचा ताफा जात असताना हा अपघात घडला. अपघातातील जखमींना रुग्णालयात दाखल केले असून दोघांची प्रकृती गंभीर असल्याचं समजते. .याबाबत मिळालेली माहिती अशी की, उपमुख्यमंत्री अजित पवार धारूरवरून केजकडे जात होते. त्यावेळी त्यांच्या ताफ्यातील गाडीचा धूनकवड फाटा परिसरात अपघात झाला. ताफा मार्गक्रमण करत असताना दुचाकीला धडक बसल्याने नवरा-बायको आणि दोन लहान मुलांसह चौघे गंभीर जखमी झाले. अपघात एवढा जबरदस्त होता की दुचाकी चुरुडा झाली आहे. स्थानिक नागरिकांनी तात्काळ मदतकार्य सुरू करून सर्व जखमींना धारूर ग्रामीण रुग्णालयात हलवले. त्यापैकी दोघांची प्रकृती चिंताजनक असल्याची प्राथमिक माहिती आहे..Solapur : क्रूझरचा टायर फुटला, ट्रॅक्टरला धडकून भीषण अपघात; ५ भाविकांचा मृत्यू, ७ ते ८ जण जखमी.अपघाताची माहिती मिळताच पोलीस तातडीने घटनास्थळी दाखल झाले. त्यांनी रस्त्यावरील वाहतूक सुरळीत करून पंचनामा सुरू केला. अपघाताचे नेमके कारण अद्याप समजले नसले तरी ताफ्याचा वेग, अचानक आलेली दुचाकी किंवा रस्त्यावरील गर्दी यापैकी कोणत्या कारणामुळे अपघात झाला याची चौकशी सुरू आहे.घटनेनंतर परिसरात काही काळ वाहतूक कोंडी झाली होती. मात्र पोलिसांनी तातडीने परिस्थिती नियंत्रणात आणली. या अपघातामुळे परिसरात खळबळ उडाली असून पुढील तपास सुरू आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.