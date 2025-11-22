मराठवाडा

Beed : उपमुख्यमंत्री अजित पवारांच्या ताफ्यातील गाडीची दुचाकीला धडक, पती-पत्नी अन् दोन लहान मुलं जखमी

Beed Accident : उपमुख्यमंत्री अजित पवार धारूरहून केजच्या दिशेने जात असताना त्यांच्या ताफ्यातील वाहनाने दुचाकीला धडक दिली. यात चौघे जखमी झाले असून त्यापैकी दोघांची प्रकृती गंभीर असल्याची माहिती समजते.
Family Injured After Ajit Pawar Convoy Vehicle Hits Bike in Beed

सूरज यादव
बीड, किल्लेधारूर (ईश्वर खामकर) उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या ताफ्यातील गाडीने दुचाकीला धडक दिल्यानं भीषण अपघात झालाय. या अपघातात चौघेजण जखमी झाले आहेत. जखमींमध्ये पती पत्नी आणि त्यांच्या दोन मुलांचा समावेश आहे. धारूरहून केजच्या दिशेने अजित पवार यांचा ताफा जात असताना हा अपघात घडला. अपघातातील जखमींना रुग्णालयात दाखल केले असून दोघांची प्रकृती गंभीर असल्याचं समजते.

