मराठवाडा

Beed News: बीडमध्ये खळबळ! ४५ लाखांच्या लाचप्रकरणानंतर एसीबीची मोठी कारवाई; वन अधिकाऱ्याच्या घरावर छापे

ACB Raids Forest Officer House in Rs 45 Lakh Bribery Case: ४५ लाखांच्या लाचकांडानंतर एसीबीचा धडाकेबाज छापा; विभागीय वन अधिकाऱ्याच्या बीड व नांदेड येथील घरांची झडती, रोकड व सोन्याचे दागिने जप्त
Beed Forest Officer Bribery Case ACB Seizes Cash and Gold After Rs 45 Lakh Bribe Investigation

Beed Forest Officer Bribery Case ACB Seizes Cash and Gold After Rs 45 Lakh Bribe Investigation

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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बीड : जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीनंतर बीडमध्ये शुक्रवारी तब्बल ४५ लाख रुपयांची लाच घेताना पकडलेला सामाजिक वनीकरण विभागाचा विभागीय वन अधिकारी श्रीनिवास लिंगन्ना लखमावाड याच्या घरांवर लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने छापे टाकले.

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