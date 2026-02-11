Beed News: पोलीस होण्याचं स्वप्न अपूर्णच राहिलं! १६०० मीटर धावण्यात भोवळ आली अन्...; भरती मैदानातच तरुणावर काळाचा घाला

बीड : राज्यभरात पोलीस भरती जाहीर झाली आहे. महाराष्ट्रातील अनेक जिल्ह्यात यासाठी पोलीस भरती प्रक्रिया सुरु झाली आहे. अनेक तरुणांचे पोलीस होण्याचे स्वप्न असते. त्यामुळे यंदाच्या या पोलीस भरतीसाठी अनेक उमेदवारांनी अर्ज केले असून यासाठी अतोनात परिश्रम केले जात आहेत. मात्र या भरती प्रक्रियेदरम्यान एक दुर्दैवी घटना घडल्याचे समोर आले आहे..बीडमध्ये पोलीस भरती दरम्यान एका उमेदवाराचा मृत्यू झाल्याची धक्कादायक घटना घडली आहे. दिपक वाव्हळ असे उमेदवाराचे नाव असून पोलीस भरती प्रक्रियेत उमेदवाराला भोवळ आल्याने त्याला तातडीने रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. मात्र रुग्णालयात दाखल करताच डॉक्टरांनी त्याला मृत घोषित केले. डीहायड्रेशनमुळे हार्ट अटॅक आला, असा प्राथमिक अंदाज डॉक्टरांनी वर्तवला आहे..Mumbai: पार्किंगवाल्यांची दादागिरी; मराठी नागरिकाला शिवीगाळ आणि मारहाण, व्यक्तीला मनसे स्टाईल चोप, व्हिडिओ व्हायरल .मिळालेल्या माहितीनुसार, बीडमध्ये १७४ पदांसाठी पोलीस भरतीची प्रक्रिया आजपासून सुरू झाली होती. या प्रक्रियेदरम्यान परळी येथील दिपक वाव्हळ नामक उमेदवाराचा मृत्यू झाल्याची माहिती आहे. भरती प्रक्रियेत दिपक वाव्हळ 1600 मीटर धावताना त्याला भोवळ आल्यामुळे तो जागीच बेशुद्ध झाला. यानंतर त्याला बीडच्या जिल्हा रुग्णालयात दाखल केले असता डॉक्टरांनी त्याला मृत घोषित केले. यामुळे परिसरात हळहळ पसरली आहे..अशी होणार मैदानी चाचणीपोलिस भरती प्रक्रियेत उमेदवारांना ५० गुणांची शारीरिक चाचणी द्यावी लागेल. यामध्ये पुरुष उमेदवारांसाठी १६०० मीटर व १०० मीटर धावणे तसेच गोळाफेक; तर महिला उमेदवारांसाठी ८०० मीटर व १०० मीटर धावणे आणि गोळाफेक चाचणी घेतली जाणार आहे. शारीरिक चाचणीत निर्धारित निकषांनुसार पात्र उमेदवारांना उपलब्ध जागांच्या संख्येनुसार एकास दहा या प्रमाणात गुणानुक्रमे लेखी परीक्षेसाठी बोलावले जाणार आहे..मुंबईत देशातील पहिला म्युझिकल रोड! वाहनचालकांना जपान–दुबईसारखा फील येणार; पण कुठे? जाणून घ्या....अशी होणार लेखी परीक्षाशारीरिक चाचणीनंतर होणारी लेखी परीक्षा १०० गुणांची असून, त्यात अंकगणित, सामान्यज्ञान, चालू घडामोडी, बुद्धिमत्ता, व्याकरण तसेच वाहतूक नियमांवर आधारित १०० प्रश्न विचारले जाणार आहेत. लेखी परीक्षेच्या टप्प्यातही पारदर्शकता राखण्यासाठी आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करण्यात येणार आहे..पोलिस भरतीकडे तरुणांचा कलपालघर जिल्ह्यातील पोलिस पदाच्या १७५ जागांसाठी ९,१०१ अर्ज दाखल केले आहेत. या भरतीसाठीची मैदान चाचणी बुधवार (ता. ११) ते बुधवार (ता. २५)दरम्यान जिल्ह्यातील कोळगाव पोलिस परेड मुख्यालयाच्या मैदानावर होणार आहे. जिल्ह्याच्या ग्रामीण भागातून तसेच अन्य ठिकाणाहून येणाऱ्या पोलिस भरतीच्या उमेदवारांच्या सोयीसाठी पालघर रेल्वे, एसटी स्थानक येथे पोलिस भरती हेल्प डेस्क मदत कक्ष उभारण्यात आला आहे. पालघर जिल्हा पोलिस दलाकडून लांबून येणाऱ्या उमेदवारासाठी पालघरच्या हुतात्मा चौकाजवळील अंबा माता मंदिर येथील सभागृहात महिला उमेदवारांसाठी राहण्याची व्यवस्था कली आहे, तर पुरुष उमेदवारांसाठी उमरोळी ग्रामपंचायत सभागृह. टेंभोडे येथील पद्मनाभ स्वामी मंदिर सभागृहात राहण्याची व्यवस्था आहे..येथे साधा संपर्कपोलिस भरतीसाठी आलेल्या मैदानी चाचणीच्या प्रसंगी उपस्थित राहताना उमेदवाराने प्रकारची डिजिटल स्मार्ट घड्याळ अथवा इतर तांत्रिक साहित्याचा वापर करता येणार नाही. तसेच डमी उमेदवार अथवा उत्तेजक द्रव्य घेतल्यास कारवाई होणार आहे.कोणत्याही व्यक्तीकडून ओळखीचे अथवा आम्हीच दाखवून किंवा पैशाचे मागणी करीत असल्यास किंवा आर्थिक व्यवहाराच्या संशय आल्यास पोलिस नियंत्रण कक्ष दूरध्वनी क्रमांक ०२५२५-२५५३००/०२५२५-२०५३१४ संपर्क साधण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.