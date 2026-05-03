Beed Crime : पुण्यानंतर बीडमध्येही संतापजनक घटना ! आजोळी आलेल्या ३.५ वर्षांच्या नातीवर आजोबाचा लैंगिक अत्याचार

पुण्यातील नसरापूरमधील अत्याचाराचे प्रकरण ताजे असतानाच बीड जिल्ह्यातील केज तालुक्यातील एका गावात ५० वर्षीय आजोबाने आपल्या ३ वर्षांच्या नातीवर लैंगिक अत्याचार केल्याची धक्कादायक घटना समोर आली आहे. .मिळालेल्या माहितीनुसार, पीडित चिमुकलीची आई आपल्या ३ वर्षांच्या मुलीसह माहेरी आली होती. १६ ते २५ एप्रिल या कालावधीत आरोपीने (मुलीच्या आजोबाने) संधी साधून बालिकेवर अत्याचार केला. नंतर मुलीला त्रास होऊ लागल्याने तिने आपल्या आईला ही घटना सांगितली. आपल्या स्वतःच्या वडिलांकडून असे घृणास्पद कृत्य झाल्याचे ऐकून आईला मोठा धक्का बसला. आजोबाने रक्ताच्या नात्याला कलंक लावल्याची माहिती कळताच परिसरात संतापाचे वातावरण निर्माण झाले. आरोपीला कठोरता कठोर शिक्षा व्हावी अशी मागणी केली जात आहे..पीडितेच्या आईने तातडीने युसुफवडगाव पोलिस ठाण्यात तक्रार दाखल केली. तक्रारीवरून पोलिसांनी आरोपीविरुद्ध पोक्सो कायद्याच्या कलम ४ आणि ६ अंतर्गत गुन्हा दाखल केला. 'पिंक पथका'चे पोलीस उपनिरीक्षक प्रकाश शेळके यांच्या पथकाने तात्काळ कारवाई करत आरोपीला अटक केली. आरोपीला आज न्यायालयात हजर करण्यात येणार असून, पोलिस अधिक तपास करत आहेत. पोलिस अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, या प्रकरणाचा सखोल तपास सुरू असून, आरोपीला कोर्टात हजर केल्यानंतर त्याची पोलीस कोठडी मागण्यात येणार आहे..चाकणमध्ये ३ वर्षांच्या बालकावर अनैसर्गिक अत्याचार, मृतदेह सुटकेसमध्ये भरला अन्...; बिहारमधील मुलाचं कृत्य.पुण्यात संतापजनक घटना पुणे जिल्ह्यातील भोर तालुक्यातील नसरापूरमध्येही एका ६५ वर्षीय नराधमाने ३.५ वर्षांच्या चिमुकलीवर लैंगिक अत्याचार करुन तिचा निर्घृण खून केला. तर चाकणमध्येही एका ३.५ वर्षांच्या बालकावर अनैसगिक अत्याचार केल्यानंतर त्याची हत्या केली वर मृतदेह बॅगेत भरल्याची संतापजक घटना समोर आली आहे.