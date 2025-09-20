मराठवाडा

Beed : वाल्मिक कराडचा राईट हॅंड गोट्या गितेसह ५ जणांना मोठा दिलासा, मकोका रद्द

Beed : परळी तालुक्यातल्या सहदेव सातभाई यांच्यावर हल्ला करत खुनाचा प्रयत्न केल्या प्रकरणी बीड पोलिसांनी ७ जणांवर मकोका अंतर्गत कारवाई केली होती. मात्र यातून आता पाच जणांना दिलासा मिळाला आहे.
MCOCA Cancelled for Gotya Gite and Four Others in Beed Attack Case

सूरज यादव
Updated on

वाल्मिक कराडचा कट्टर समर्थक असलेल्या रघुनाथ फड गँगवर मकोका अंतर्गत कारवाई करण्यात आली होती. परळी तालुक्यातल्या सहदेव सातभाई यांच्यावर हल्ला करत खुनाचा प्रयत्न केल्या प्रकरणी बीड पोलिसांनी ७ जणांवर मकोका अंतर्गत कारवाई केली होती. मात्र यातून आता पाच जणांना दिलासा मिळाला आहे. त्यांच्यावरील मकोका रद्द केला आहे.

Beed
crime
Parli
Beed crime news
MCOCA court proceedings

