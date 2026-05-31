Dhananjay Deshmukh: बंदुकीचा धाक दाखवल्याचा आरोप 'फुसका बार'; सीसीटीव्हीने उघड केला दोन्ही बाजूंचा बनाव

बीडमध्ये सध्या राजकीय आणि सामाजिक वर्तुळात खळबळ उडवून देणारा एक हायव्होल्टेज ड्रामा समोर आला आहे. परस्परविरोधी गंभीर गुन्हे दाखल करत पोलीस प्रशासनाला चक्रावून सोडणाऱ्या दोन्ही बाजूंच्या तक्रारी अखेर पोलिसांनी पुराव्यानिशी खोट्या ठरवल्या आहेत. घटनाक्रमाची सुरुवात ३० मे रोजी मध्यरात्री समाधान खिंडकर यांनी गुन्हा दाखल केल्यानंतर, ३१ मे रोजी दुपारी ३ वाजता धनंजय पंडितराव देशमुख हे स्वतः बीड ग्रामीण पोलीस ठाण्यात हजर झाले. .त्यांनी माध्यमांसमोर येत एक खळबळजनक आरोप केला की, धनंजय मुंडे आणि परमेश्वर सातपुते यांनी त्यांना पालीच्या घाटात आडवून बंदुकीचा धाक दाखवला. या आरोपाने जिल्ह्यात एकच खळबळ उडाली होती. आरोपांचे गांभीर्य पाहून दुपारीच डीवायएसपी व्यंकटराम यांनी बीड ग्रामीण पोलीस ठाण्यात धाव घेतली आणि समाधान खिंडकर यांच्या तक्रारीची प्रत्यक्ष चौकशी सुरू केली. .मात्र, पोलिसांनी जेव्हा घटनास्थळ परिसरातील सीसीटीव्ही फुटेज आणि प्रत्यक्षदर्शींचे जबाब तपासले, तेव्हा मोठा ट्विस्ट समोर आला. ३० मे च्या रात्री १०.०५ ते १२.०० या वेळेत दोन्ही बाजूंच्या फिर्यादींनी सांगितलेली कोणतीही घटना (बंदूक दाखवणे किंवा जीवे मारण्याची धमकी) तिथे घडलीच नसल्याचे सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यात स्पष्ट झाले. फुटेजमध्ये कोणतीही छेडछाड झालेली नव्हती. यामुळे समाधान खिंडकर यांची तक्रार तर खोटी ठरलीच, पण धनंजय देशमुख यांनी माध्यमांसमोर केलेले दावेही साफ खोटे असल्याचे निष्पन्न झाले. .पोलिसांनी सर्व साक्षीदारांचे जबाब ई-साक्ष पोर्टलवर अपलोड केले आहेत. केवळ वैयक्तिक किंवा राजकीय हेतूने पोलीस यंत्रणेची दिशाभूल करून कायद्याचा गैरवापर केल्याबद्दल बीड ग्रामीण पोलिसांनी दोन्ही बाजूंच्या तक्रारदारांवर तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. या खोट्या तक्रारींचा सविस्तर अहवाल आता थेट न्यायालयासमोर सादर केला जाणार आहे.