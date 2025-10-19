Beed News : छातीत लागली गोळी, रस्त्याकडेला रक्ताच्या थारोळ्यात आढळला मृतदेह; बीडमध्ये खळबळ

बीडमध्ये शनिवारी रात्री तरुणाचा छातीत गोळी लागून मृत्यू झाला आहे. ही आत्महत्या आहे की हत्या हे मात्र स्पष्ट होऊ शकलं नाहीय. शनिवारी रात्री घडलेल्या घटनेनं बीडमध्ये खळबळ उडाली आहे. आष्टी तालुक्यात घडलेल्या घटने प्रकरणी अंभोरा पोलीस ठाण्यात नोंद करण्यात आलीय. अधिक तपास पोलीस करत आहेत..याबाबत मिळालेली माहिती अशी की, अंभोरा पोलीस ठाण्याच्या हद्दीत ऐन दिवाळीत तरुणाच्या छातीत गोळी लागून मृत्यू झाल्याचं समोर आलंय. या तरुणावर कुणी गोळीबार केला की त्यानं स्वत:वर गोळी झाडून घेतली हे अद्याप समोर आलं नाहीय. मयूर उर्फ बाळा रामदास चव्हाण असं मृत्यू झालेल्या तरुणाचं नाव आहे..Thane : लाच प्रकरणी निलंबित अधिकाऱ्याला हायकोर्टाकडून जामीन मंजूर, तर तक्रारदाराला पोलिसासमोरच अज्ञातांकडून धमकी.मयूर मृतावस्थेत अंभोरा हिवरा रस्त्यावर कच्च्या रस्त्यालगत आढळून आला. या घटनेची माहिती स्थानिकांनी पोलिसांना दिली. पोलीस घटनास्थळी दाखल झाल्यानंतर पाहिले असता मयूरच्या छातीवर जखम आढळून आली. तो रक्ताच्या थारोळ्यात पडला होता. तसंच मृतदेहाजवळ पिस्तूलही पडले होते..मिस्त्री काम करणाऱ्या मयूरच्या मृतदेहाजवळ आढळलेलं पिस्तूल विनापरवाना होतं. त्याच्याकडे पिस्तूल कुठून आलं? त्याने स्वत:वर गोळी झाडून घेतली की कुणी हत्या केली? या प्रश्नांची उत्तरे शोधण्याचं आव्हान पोलिसांसमोर आहे. ऐन दिवाळीत घडलेल्या घटनेमुळं परिसरात मात्र खळबळ उडाली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.