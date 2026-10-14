Video: बेशुद्ध लेकीला खांद्यावर घेऊन बाप पायीच निघाला; रुग्णवाहिकेतून उतरवलं, डॉक्टर म्हणाले, पोरं कशाला पैदा केले...

PHC Viral Video: सोशल मीडियात एक हृदय पिळवटून टाकणारा व्हिडीओ व्हायरल झाला आहे. व्हिडीओमध्ये एक मुलगी बेशुद्ध पडलेली आहे. तिच्या वडिलांनी तिला कडेवर घेतलंल आहे.. तिने बापाच्या खांद्यावर मान सोडून दिल्याचं दिसतंय. या मुलीला एका रुग्णालयातून दुसऱ्या रुग्णालयात हलवण्यात येत होतं. मात्र तिथे जे घडलं ते माणुसकीला काळीमा फासणारं होतं. राज्याच्या आयुष्यमान भारत समितीचे प्रमुख डॉ. ओमप्रकाश शेटे यांच्याच गावात हा प्रकार घडल्याने यंत्रणेविरोधात संताप व्यक्त होतोय..व्हायरल व्हिडीओ बीड जिल्ह्यातल्या माजलगाव तालुक्यात असलेल्या दिंद्रुड प्राथमिक आरोग्य केंद्रातला आहे. दि. २९ सप्टेंबर रोजीचा हा व्हिडीओ असून ही ११ वर्षांची मुलगी फीट येऊन बेशुद्ध पडली होती. त्यामुळे तिला दिंद्रुड येथून अंबाजोगाई येथील स्वामी रामानंद तीर्थ रुग्णालयात हलवण्यात येणार होतं. मात्र रुग्णवाहिकेच्या चालकाने डिझेलसाठी पैसे मागितले.. मुलीच्या वडिलांकडे पैसे नसल्याने त्यांना रुग्णवाहिकेतून उतरवले गेले..दिंद्रुड प्राथमिक आरोग्य केंद्राचे वैद्यकीय अधिकारी डॉ. निलेश ढाकणे यांनी मुलीची प्रकृती बघून रेफर करण्याचा सल्ला दिला होता. मुलीला आई नाही, केवळ वडील आणि आजी आहे. वडील हमाली करत असल्याने त्यांचं हातावरचं पोट आहे. रुग्णवाहिका मिळावी म्हणून या गरीब कुटुंबाने गयावया केली, मात्र त्यांचं ऐकलं नाही..''खायला पैसै नाहीत...''मुलीचे वडील मोठ्या आशेने लेकराला घेऊन रुग्णवाहिकेत बसले. परंतु आरोग्य केंद्रातील कर्मचाऱ्यांनी त्यांच्याकडे डिझेलसाठी पैशांची मागणी केली. परंतु पैसे नसल्याने त्यांनी रुग्णवाहिकेतून खाली उतरवलं आणि फुकट गाडी नाही, असं म्हटलं.मुलीची आजी म्हणाली की, आमच्याकडे खायला पैसे नाहीत, डिझेल कसं द्यायचं? आम्ही कसंबसं चार लेकरं सांभाळतोय. त्यावर रुग्णालयीन डॉक्टरने म्हटलं की, सांभाळ होत नसेल तर पैदा कशाला करता? त्यावरही बिचारी आजी म्हणाली, तिची माय मरुन गेलीय....हृदय पिळवटून टाकणारा हा व्हिडीओ सोशल मीडियात चांगलाच व्हायरल झाला आहे. आरोग्य कर्मचारी एवढ्या निर्दयीपणे कसंकाय वागू शकतात? असा प्रश्न उस्थित होतोय. संबंधित डॉक्टर आणि आरोग्य कर्मचाऱ्यांवर कारवाई करावी, अशी मागणी होत आहे.